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İşte Ece Gürel'in arkadaşına attığı son mesajlar

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Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra canlı bulunan ancak hastanede yaşam savaşını kaybeden Ece Gürel'in arkadaşına gönderdiği fotoğraflar ortaya çıktı. Fotoğraflara düştüğü notta Ece Gürel'in yolunu bulmaya çalıştığı ancak bir süre sonra "Kayboldum" şeklinde mesaj attığı görüldü.

İstanbul'da 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan peyzaj mimarı Ece Gürel, kayboldu. Genç mimar 4 günlük arama kurtarma çalışmaları sonrasında hafif yaralı olarak bulundu.. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Maslak'ta bulunan özel bir hastaneye kaldırılan Gürel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İşte Ece Gürel'in arkadaşına attığı son mesajlar

ECE'NİN ARKADAŞINA ATTIĞI MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI

Gürel, son yolculuğuna uğurlanırken, arkadaşına attığı mesajlar ortaya çıktı. Mesajlarda Gürel'in ormanda bulunduğu yerin fotoğraflarını çektiği, konum bilgisi vermeye çalıştığı görüldü. Bir süre yolunu bulmaya çalışan Gürel en sonunda arkadaşına "Kayboldum" mesajı attı.

İşte Ece Gürel'in arkadaşına attığı son mesajlar

"HERKESİN YÜRÜDÜĞÜ YOLDAN ÇIKMIŞ"

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ, fotoğraflara ilişkin şu detayları paylaştı: "Ece Gürel ormana girdiğinde önce bu fotoğrafı çekiyor. Bu nokta ormanda yürüyüş yapılan bir yol. Yoğun olan bir nokta. Daha sonra herkesin yürüdüğü yoldan çıkmış, piknik yapılan bölgeye gitmiş. Öyle bir mesaj atmış.

İşte Ece Gürel'in arkadaşına attığı son mesajlar

"KAYBOLDUM"

Bentlerin resmini paylaşmış. Daha sonra 'kalabalıklaştı, asıl yeri' bulamadım diyor. En son burada noktayı koymuş 'kayboldum' diye mesaj atıyor. En son ilginç bir paylaşım yapıyor. 'Oturdum, ruhum geride' kaldı diyor. Daha sonra telefon kapanıyor, ardından çantası daha sonra hırkasını bir yere bırakıyor. Çıkış yolunu bulacağım derken ormanda daha da kaybolduğunu anlıyoruz.

İşte Ece Gürel'in arkadaşına attığı son mesajlar
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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