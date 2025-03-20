İstanbul Valiliği: Tedbirlere uymayan kişilerle ilgili adli süreç başlatılacak

İstanbul'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlerde bulunan şahıslarla ilgili adli ve idari süreç başlatılacaktır" dedi.

İstanbul Valiliği kentte yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kentte alınan tedbirlere uymayan kişiler olduğunu belirtti.

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Valilik açıklamasında söz konusu kişilerle ilgili idari ve adli süreç başlatılacağını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Tedbir kararları uygulamaya devam ederken bazı kurumlarda- devam etmekte olan adli süreçlerin bahane edilerek- hizmet vermeme, belediye hizmetlerini yerine getirmeme, kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere katılmaya zorlama vb. eylemlerin ortaya konulduğu görülmektedir.

İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır..."