Bahçeli'den PKK'ya 'kongreyi toplayın' çağrısı

Açık açık tarih verdi! Bahçeli'den PKK'ya "Bu işi bitirin" çağrısı
Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu

Murat Ongun'un mal varlıklarına el konuldu
Yeni döviz hamlesi! Merkez Bankası faizi yükseltti

Yeni döviz hamlesi! Merkez Bankası faizi yükseltti
İBB Başkanı vekaleti görevine Meclis Üyesi Nuri Aslan getirildi

İşte İBB Başkanlığı görevi verilen isim

İstanbul Valiliği: Tedbirlere uymayan kişilerle ilgili adli süreç başlatılacak

İstanbul Valiliği: Tedbirlere uymayan kişilerle ilgili adli süreç başlatılacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, tedbir kararlarına uymayan kişilerle ilgili adli süreç başlatılacağını açıklayarak; "İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır" dedi.

İstanbul'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan İstanbul Valiliği, "Kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlerde bulunan şahıslarla ilgili adli ve idari süreç başlatılacaktır" dedi.

İstanbul Valiliği kentte yaşanan gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Valilik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından kentte alınan tedbirlere uymayan kişiler olduğunu belirtti.

"ADLİ SÜREÇ BAŞLATILACAK"

Valilik açıklamasında söz konusu kişilerle ilgili idari ve adli süreç başlatılacağını belirtti. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Tedbir kararları uygulamaya devam ederken bazı kurumlarda- devam etmekte olan adli süreçlerin bahane edilerek- hizmet vermeme, belediye hizmetlerini yerine getirmeme, kamu araçlarını kullanarak siyasi propaganda yapma, insanları gösterilere katılmaya zorlama vb. eylemlerin ortaya konulduğu görülmektedir.

İstanbul Valiliği olarak halkımızın kamu hizmetlerine ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetleri yakından takip ediyor; bu fiilleri işleyen ya da teşvik edenlerle ilgili tespit çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Söz konusu şahıslarla ilgili idari ve adli süreçler başlatılacaktır..."

Kaynak: ANKA / 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Devletimizin yanındayız güçlü ve özgür bir Türkiye için temizlik şart oldu tüm Türkiye'ye de yolsuzluk yapanların sağı solu ayırt etmeden yargının önünde hesap vermelidir artık vatandaş böyle güçlü bir Türkiye için Devleti'nin yanında olacak inşallah güzel günler göreceğiz

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title