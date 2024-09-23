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İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

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İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 27 yaşındaki polis memuru Şeyda Yılmaz'ı silahla vurarak şehit eden Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Geçti, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti, yaşanan arbede sırasında bir polis memurundan aldığı silahla 27 yaşındaki kadın polis memuru Şeyda Yılmaz'ı vurdu. Yılmaz şehit olurken, çatışma sırasında 1'i polis 2 kişi yaralandı. Yakalandıktan sonra adliyeye sevk edilen Geçti, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİS MEMURU KARŞILIK VERDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye ilçe Emniyet Müdürlüğü Dudullu Polis Merkezi Amirliği tarafından "motosiklet hırsızlığı" suçundan yakalanan ve sonrasında firar eden şahsın yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan 26 suç kaydı bulunan Y.E.Ç'nin (19), Ihlamurkuyu Mahallesi'nde yakalanarak muhafaza altına alınmaya çalışıldığı esnada görevli memurlarla arasında arbede yaşandı. Şüpheli, görevli memurun silahını alarak polislere ve çevredekilere ateş ederken, kadın polis memuru Şeyda Yılmaz (27) da karşılık verdi.

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT OLDU

Olayda, Yılmaz ve polis memuru K.H.S. ile şüphelinin olay yerinde bulunan annesi P.G. (43) yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken kadın polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralı polis K.H.S. ile P.G'nin hastanedeki tedavilerinin sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmasında zanlı Y.E.Ç. de yaralı şekilde gözaltına alındı. Açıklamada, şüpheli hakkında "kasten öldürme" ve "kasten yaralama" suçlarından tahkikat işlemlerine başlandığı belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve kahraman emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı polis memurumuza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı

ADLİYEYE SİYAH ÇÖP POŞETİ GİYDİRİLEREK SEVK EDİLDİ

Öte yandan Ümraniye'de polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirilen saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliğine bağlı hayvan taşıma aracına aracına götürdü.

İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Ümraniye İstanbul 3-sayfa Güncel Polis

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