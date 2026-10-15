İstanbul Sultangazi'de istinat duvarı çöktü, otomobil kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde şiddetli sağanak yağışın ardından Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan istinat duvarı çöktü. Duvarın altında kalan otomobil kullanılamaz hale gelirken, çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Duvarın yıkılmasıyla oluşan büyük boşluk dron kamerasıyla da görüntülendi.

İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış bazı bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi. Sultangazi ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde istinat duvarında çökme meydana geldi. Yağmur sularının biriktiği bölgede duvardan çatlama sesleri duyulurken, küçük taş parçaları dökülmeye başladı. Kısa süre sonra ise istinat duvarının büyük bir bölümü yıkıldı. O esnada duvarın önünde park halinde bulunan otomobil, üzerine düşen beton ve taş parçalarının altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Çökme sırasında bölgede kimsenin bulunmaması ise yaşanabilecek bir faciayı önledi.

Çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Öte yandan, istinat duvarının yıkıldığı anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, duvarın büyük parçalar halinde aşağıya doğru çöktüğü görüldü. Olayın ardından bölge dron ile görüntülendi. Çöken istinat duvarının oluşturduğu tahribat ve üst bölümdeki parkın kaldırımında meydana gelen yaklaşık 2 metrelik göçük görüntülerde dikkat çekti.

"Servis aracını hemen aldırdım, diğer otomobili kurtaramadık"

Olay anına tanıklık eden büfe işletmecisi Gökhan Akıllı, duvarın yıkılmadan önce ses çıkarmaya başladığını ve tehlikeyi fark ederek çevredeki araçları uzaklaştırmaya çalıştığını anlattı. Akıllı, "Burada durup çalışıyorduk. Duvardan bir çatlama sesi geldi. Ufak ufak taşlar dökülmeye başladı. Ben de o sırada durumu anladım. Burada iki tane araç vardı. Bir tanesi servis aracıydı. Servis aracının içinde şoförü vardı, hemen aracı aldırdım. Diğer aracın şoförünü bulmaya gittiğimde duvar komple aşağıya yıkıldı" diye konuştu.

"Çatırdama sesleri geliyordu, su üstten dolmaya başlamıştı"

Çökme öncesinde yoğun yağış nedeniyle duvarın üst kısmından su geldiğini belirten Akıllı, "Çatırdama sesleri geliyordu. Çok yağmur yağdığı için su üstten dolmaya da başlamıştı. Ufak ufak taşlar düşmeye başladı, sonra birden duvar yıkıldı. Yağmurlu olduğu için burası çok sakindi. Akşam saatleriydi zaten" dedi.

Duvarın altında kalan otomobilin bölgede çalışan bir işçiye ait olduğunu söyleyen Akıllı, olay sırasında aracın boş olmasının büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Akıllı, "Aracın içinde kimse yoktu, boştu. Araç kullanılamaz hale geldi. Vatandaş şu anda mağdur. Burada çalışan bir arkadaşımız, işçi kendisi. Olay anında aracında da olabilirdi. Allah korudu yani. Biz servis aracını hemen buradan aldırdık, içinde şoförü vardı. Diğerini kurtaramadık. Yetkililere sesleniyoruz" şeklinde konuştu.

Parkın kaldırımında yaklaşık 2 metrelik göçük oluştu

İstinat duvarının çökmesiyle birlikte üst bölümde bulunan parkın kaldırımında da yaklaşık 2 metrelik göçük meydana geldi. Duvarın yıkılmasıyla oluşan büyük boşluk dron kamerasıyla görüntülenirken, şiddetli yağış nedeniyle olay sırasında kaldırımda kimsenin bulunmaması daha ağır sonuçların yaşanmasını önledi. Olayda bir otomobil kullanılamaz hale gelirken, çökmenin yaşandığı alanda büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı