İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı
İstanbul'da Marmaray'da bir kadın çevresindekilere aldırış etmeden uyuşturucu madde kullandı. Çantasındaki şeffaf poşeti kullanıp madde alan kadın, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Marmaray'da etrafındaki insanlara aldırış etmeden madde kullanan kadın, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MARMARAY'DA UYUŞTURUCU MADDE KULLANDI
Olay, bugün öğle saatlerinde Halkalı'dan Gebze'ye giden Marmaray'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kadın, çantasında bulunan şeffaf poşeti çıkarıp, içindeki uyuşturucu maddeyi kullanmaya başladı.
CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Etrafındaki yolculara aldırış etmeyen kadın, maddeyi defalarca kullandı. O sırada aynı vagonda bulunan başka bir yolcu, madde çeken kadını cep telefonu kamerasıyla çekti.