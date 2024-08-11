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İstanbul'da Marmaray'da dehşete düşüren anlar! Kimseye aldırmadan uyuşturucu kullandı

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İstanbul'da Marmaray'da bir kadın çevresindekilere aldırış etmeden uyuşturucu madde kullandı. Çantasındaki şeffaf poşeti kullanıp madde alan kadın, bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Marmaray'da etrafındaki insanlara aldırış etmeden madde kullanan kadın, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MARMARAY'DA UYUŞTURUCU MADDE KULLANDI

Olay, bugün öğle saatlerinde Halkalı'dan Gebze'ye giden Marmaray'da yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kadın, çantasında bulunan şeffaf poşeti çıkarıp, içindeki uyuşturucu maddeyi kullanmaya başladı.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Etrafındaki yolculara aldırış etmeyen kadın, maddeyi defalarca kullandı. O sırada aynı vagonda bulunan başka bir yolcu, madde çeken kadını cep telefonu kamerasıyla çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu istanbul Marmaray Halkalı Gebze Güvenlik Uyuşturucu Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (12)

Bidüşün:

İstanbul amsterdam oldu, teşekkürler imamoğlu

80
103
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Gjerj Kastoroiti:

yapıştır Türkiye yüzyılı akepe

73
49
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Fatih Çelik:

Pudra şekeridir o??

42
10
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Ugur Cicek:

Abla treni yavaş hissetiyse kendince uçmak istemiş.

25
13
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Ahmet AKGÜL:

bir can daha gidecek. Çok yazık

24
5
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uCube :

Kafalar ne kadar güzel ama anlatamam. Bali çekiyor. ;))

20
3
yanıtYanıtla
Baturan Kozan:

herşey normal gelecek yakında

19
3
yanıtYanıtla
Erdal_19:

Bali çeken kadın ilk defa görüyorum. dım dım dım mutlumusun memnun musun

7
1
yanıtYanıtla
Abdullah Ağaç.:

CHP seçmen kitlesi

2
5
yanıtYanıtla
orhan duz:

Bir zeytin dalı uzatmadan sonuç bu

1
2
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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