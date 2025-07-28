Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı

VİP taşımacılığı yapan Mehmet Çelik'in kullandığı araç, İstanbul Havalimanı girişinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

BARİYER OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın etkisiyle demir bariyer, aracın ön kısmını delerek sürücü koltuğunu aşıp arka koltuğa kadar saplandı.

BURNU BİLE KANAMADI

Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü Mehmet Çelik, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Durumu fark eden çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför Çelik, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Olay yerine gelen Arnavutköy Trafik Büro Amirliği ekipleri, otoyolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Bariyerin saplandığı araç, demirle birlikte çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.