Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı

Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
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Bariyer ok gibi saplandı, burnu bile kanamadan araçtan çıktı
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İstanbul Havalimanı girişinde VİP taşımacılığı yapan bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere ok gibi saplandı. Kaza sonucunda şans eseri yaralanan olmazken, şoför koltuğuna saplanan bariyer arkadaki yolcu koltuğuna kadar ilerledi.

VİP taşımacılığı yapan Mehmet Çelik'in kullandığı araç, İstanbul Havalimanı girişinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine bariyerlere çarptı.

İstanbul Havalimanı'nda VİP Araçta Kaza: Bariyer Sürücü Koltuğuna Saplandı

BARİYER OK GİBİ SAPLANDI

Çarpmanın etkisiyle demir bariyer, aracın ön kısmını delerek sürücü koltuğunu aşıp arka koltuğa kadar saplandı.

BURNU BİLE KANAMADI

Kazayı şans eseri yara almadan atlatan sürücü Mehmet Çelik, olayın ardından büyük bir şok yaşadı. Durumu fark eden çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şoför Çelik, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Havalimanı'nda VİP Araçta Kaza: Bariyer Sürücü Koltuğuna Saplandı

ÇEKİCİ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Olay yerine gelen Arnavutköy Trafik Büro Amirliği ekipleri, otoyolda güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Bariyerin saplandığı araç, demirle birlikte çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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