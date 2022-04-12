İstanbul Fatih'te Rus turiste cinsel saldırı! Bir parkta yarı çıplak halde bulundu - Haberler

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İstanbul Fatih'te Rus turiste cinsel saldırı! Bir parkta yarı çıplak halde bulundu

Haberler.com - 3. Sayfa
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İstanbul Fatih'te Rus bir kadın turiste cinsel saldırıda bulunulduğu iddiası gündem yarattı. Surların bulunduğu bölgedeki bir parkta hareketsiz biçimde ve yarı çıplak halde bulunan Rus kadın, cinsel saldırıya uğradığını söyleyince polis ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul'da önceki gece bir parkta yarı çıplak halde bulunan Rus turist, cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Fatih ilçesinde surların bulunduğu bölgede hareketsiz biçimde yerde yatarken bulunan Rus kadın, ekipleri harekete geçirdi.

İstanbul Fatih'te Rus turiste cinsel saldırı! Bir parkta yarı çıplak halde bulundu

VÜCUDUNDA DARP İZİNE RASTLANMADI

Olay yerine gelen ekipler, Rus kadını hemen karakola götürürken, kadında herhangi bir darp izine ulaşılmadı. Show Haber'de yer alan habere göre; 10 gün önce Türkiye'ye geldiğini belirten Rus turist güney kıyılarını gezdikten sonra İstanbul'a geldi.

İstanbul Fatih'te Rus turiste cinsel saldırı! Bir parkta yarı çıplak halde bulundu

ÇANTASI DA OLAY YERİNDE BULUNDU

Fatih'te cinsel saldırıya uğradığını söyleyen Rus turistin çantası da olay yerinde bulundu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Haberler.com - 3. Sayfa

İstanbul, Fatih, Rusya, 3. Sayfa, Haberler

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