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Otomobilin çarptığı skuterlı genç dansçı hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Şişli'de bir cadde üzerinde skuter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül'e otomobil çarptı. Dansçı olduğu öğrenilen genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında, H.A. isimli sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde skuter kullanan Dilara Gül isimli kadına çarptı. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.A., polis merkezindeki işlemlerinin ardından 'taksirle öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

Otomobilin çarptığı skuterlı genç dansçı hayatını kaybetti

"DURUMU ÇOK AĞIRDI"

Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba skutere çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi.

Hayatını kaybeden Dilara Gül'ün dansçı olduğu öğrenildi.

Otomobilin çarptığı skuterlı genç dansçı hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı skuterlı genç dansçı hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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