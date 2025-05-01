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İstanbul'daki Depremde Yeni Camii'nin Minaresi Hasar Gördü

İstanbul'daki Depremde Yeni Camii'nin Minaresi Hasar Gördü
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6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz Yeni Camii'nin minaresinden birinin alemi düştü. O anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece'de bulunan Yeni Camii'nin çifte minaresinden birinin aleminin düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı.

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz Yeni Camii'nin çifte minaresinden birinin alemi düşmüştü. Camide yapılan incelemelerin ardından minare içerisinde de hasar meydana geldiği ve beton parçalarının düştüğü tespit edilmişti. Cami geçici olarak ibadete kapatılmıştı. Yeni Camii'nin minaresinin düştüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, minareden alemin kırılarak düştüğü anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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