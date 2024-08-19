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İstanbul'da sokak köpeği saldırısı sonucu zihinsel engelli adam hayatını kaybetti

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İstanbul Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısında hayatını kaybeden Ayhan Özçelik'in zihinsel engelli olduğu öğrenildi. Kardeşinin cenazesini teslim olan Burhan Özçelik, "5-6 tane köpeğin saldırısına uğruyor. Boğazı ve kafası parçalanıyor. Vücudunda elbise bile kalmamış. Köpeklerin patileri kardeşimin üstündeymiş, orada başında bekliyorlarmış. Çöpçüler olmasa sabaha kadar kardeşimi yiyeceklerdi ve kardeşim bu sırada hala hayattaydı. Çöpçülerin attığı videoda ağzı kıpırdıyor." dedi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısında korkunç şekilde can veren Ayhan Özçelik'in zihinsel engelli olduğu ortaya çıktı. Talihsiz adamın ağabeyi Burhan Özçelik, "5-6 tane köpeğin saldırısına uğruyor. Boğazı ve kafası parçalanıyor. Vücudunda elbise bile kalmamış. Köpeklerin patileri kardeşimin üstündeymiş, orada başında bekliyorlarmış. Çöpçüler olmasa sabaha kadar kardeşimi yiyeceklerdi ve kardeşim bu sırada hala hayattaydı. Çöpçülerin attığı videoda ağzı kıpırdıyor." ifadelerini kullandı.

SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINDA CAN VERDİ

Olay, dün saat 04: 40 sıralarında İstanbul'un Fatih İlçesi Sümbül Efendi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayhan Özçelik boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Özçelik'i gören belediye çalışanları durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yaralanan Ayhan Özçelik İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kaldırıldı. Özçelik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da sokak köpeği saldırısı sonucu zihinsel engelli adam hayatını kaybetti

ZİHİNSEL ENGELLİYMİŞ

Ayhan Özçelik'in abisi Burhan Özçelik polise verdiği ifade de, kardeşinin zihinsel engeli olduğunu ve Silivrikapı Mahallesi'nde kız kardeşini ara ara ziyaret ettiğini, muhtemelen eve dönerken olayın yaşanmış olduğunu belirtti.

"VÜCUDUNDA ELBİSE BİLE KALMAMIŞ"

Özçelik'in cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından Bahçelievler'de bulunan Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Adli Tıp Kurumunda biten işlemlerinin ardından Özçelik'in cenazesi ailesi tarafından alındı. Adli Tıp Kurumu'ndan kardeşinin cenazesini teslim alan Burhan Özçelik şunları söyledi: "Kardeşim dün saat 5-6 civarında Silivrikapı'ya gidiyor. Orada akrabalarımız var; kız kardeşlerim falan, hepsi oradalar. Büyük ihtimalle akşam orada kalıyor. Akli dengesi bazen yerinde olmuyor. Oradan geçerken 5-6 tane köpeğin saldırısına uğruyor. Boğazı ve kafası parçalanıyor. Vücudunda elbise bile kalmamış.

İstanbul'da sokak köpeği saldırısı sonucu zihinsel engelli adam hayatını kaybettiAyhan Özçelik

Bundan yaklaşık 1 ay kadar önce amca çocuklarına da aynı köpekler saldırmıştı. O olaydan 2 hafta sonra başka bir kıza saldırmışlar. Yani, birden fazla olay aynı yerde, aynı köpekler tarafından oluyor. Gece saat 5 gibi çöpçüler oradan geçerken ses duyuyorlar. Sesin geldiği yere giderken köpekler onlara da saldırıyor, yaklaşamıyorlar. İnşaat alanından aldıkları sopalarla köpekleri kovalıyorlar. Ambulansı çağırıyorlar.

"ÇÖPÇÜLER OLMASA SABAHA KADAR KARDEŞİMİ YİYECEKLERDİ"

Oradaki çöpçüler tanıdık. Kardeşimin fotoğrafını çekip amca çocuklarına yolluyorlar, onlar da bize atıyor. Fotoğrafı görünce hemen hastaneye gittik. Zaten saat 2-3 gibi vefat ettiğini öğrendik. Köpeklerin patileri kardeşimin üstündeymiş, orada başında bekliyorlarmış. Çöpçüler kardeşime yardım etmeye çalışırken onlara da saldırmış köpekler. Çöpçüler olmasa sabaha kadar kardeşimi yiyeceklerdi ve kardeşim bu sırada hala hayattaydı. Çöpçülerin attığı videoda ağzı kıpırdıyor. Hastanede kan kaybından hayatını kaybetti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sokak Köpeği İstanbul 3-sayfa Fatih Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Naci Büyükkal:

Hayvanseverler ne oldu? Neden sesiniz buna çıkmıyor? Bakın zihinsel engelli kardeşimizi Çeteli grup köpekler parçalamış. Etini yemiş. Tamam bu saatten sonra da....

281
13
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Haksızsam Söyle:

Sokak hayvanlarını özgür bırakanın diyenler burada mı?

226
13
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Eruhlu:

Merak ediyorum bu ölen kişi hayvanseverlerden birinin abisi babası veya bir yakını olsaydı ne diyecek veya ne yapacaktı ?

189
6
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Bartuhan:

Hayvan sever değil onlar vatan düşmanlığı yapanlar, madem o kadar hayvanları düşünüyorsunuz belediyelere gidin konser verip şarkıcıları Dahada zengin yapıp festival yapana kadar barınak yapsınlar hayvanlara güzelce baksınlar paraları boşa akıtmasınlar sesinizi çıkarın, devlete bindireceğinize her suçu. Ben hayvan düşmanı değilim evimde de hayvan besleyen biri olarak sokaktaki çocuklarımızı ve yaşlılarımızı gençlerimizi düşünerek bunları yazıyorum

153
9
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Mert Kalyoncu:

Köpekperest tayfanın görmezden geleceği bir trajedi daha.

112
4
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Yusuf Aricioglu:

Köpeklerin intikamı

3
77
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