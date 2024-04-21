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İstanbul'da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı

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Beyoğlu'nda sevgilisini evine bırakan genç, motosikletiyle sokakta gürültü yapınca bina sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Sevgilisinin önünde küçük düşürüldüğünü iddia eden genç ertesi sabah, binaya kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde silahla yakalanan saldırgan genç tutuklandı.

İstanbul'da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı Beyoğlu'nda sevgilisine evine bırakan genç motosikletiyle sokakta ara gaz verince küfürlü tepkiyle karşılaştıMahalleden kovulan genç ertesi sabah önüne geldiği binaya kurşun yağdırdı
İSTANBUL - Beyoğlu'nda sevgilisini evine bırakan genç, motosikletiyle sokakta gürültü yapınca bina sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Sevgilisinin önünde küçük düşürüldüğünü iddia eden genç ertesi sabah, binaya kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde silahla yakalanan saldırgan genç tutuklandı. Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 06.00 sıralarında Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre semtte oturan bir kızla sevgili olan Emircan A. geçtiğimiz günlerde kız arkadaşını evinden aldı. Bir süre sonra sevgilisini evine götüren genç, onu bırakırken motosikletiyle sokakta ara gaz vererek gürültü yaptı. Gürültüden rahatsız olan bina sakinleri ise iddiaya göre gence küfür ederek genci kovdu. Sokaktan kovulan genç ardından gaza basarak uzaklaştı.Mahalleden kovulunca binaya ateş açtıYaşananları kendisine yediremeyen Emircan A. ertesi gün sabaha karşı bir arkadaşını da yanına alarak motosikletle sokağa geldi. Binanın önünde duran Emircan A. ardından silahını çıkartarak binaya 7 el ateş etti. Kurşun yağdıran saldırgan motosikletle kaçarken, neye uğradığını şaşıran bina sakinleri panikle dışarıya çıktı. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.Motosikletli saldırgan suç makinesi çıktıOlayın ardından ihbar üzerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, motosikletin plakasının 34 GZR 013 olduğunu tespit etti. Güzergah üzerindeki kameraları tek tek inceleyen polis, saldırganın olaydan sonra Şişli Okmeydanı semti Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'ne gittiğini belirledi. Plaka sorgusunu yapan ekipler, motosikletin emniyette 12 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A. olduğunu buldu.Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladıEve operasyon düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Emircan A.'yı kıskıvrak yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile kask ele geçilirdi. Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emircan A., çıkartıldığı mahkemece "mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi."Sevgilimin gözü önünde küçük düşürdüler"Saldırgan Emircan A. ifadesinde, kız arkadaşını eve bırakırken motosikletin ses çıkarttığı için binadakilerin kendisine küfür ve hakaret ederek kendisini kovduğunu, sevgilisinin gözünde küçük düştüğü için yaşananları gururuna yediremediği, bu yüzden de binaya ateş açtığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Büro İstanbul Beyoğlu Güvenlik Suç Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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