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İstanbul'da sevgili çift kabusu kamerada: Mahalleliye sataşıp camını kırdılar

İstanbul'da sevgili çift kabusu kamerada: Mahalleliye sataşıp camını kırdılar

Kadıköy'de sokakta yaşayan sevgili bir çift adeta mahallelinin kabusu haline geldi.

Kadıköy'de sokakta yaşayan sevgili bir çift adeta mahallelinin kabusu haline geldi. Binalara girip konaklayan çift, kendilerine tepki gösteren bir vatandaşın camına da alkol şişesi fırlattı. Dehşet anları kameralara yansırken, çevreye ağır küfür ve hakaretler savuran çift polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokaklarda yaşadığı öğrenilen Ahmet ve Pınar isimli çift, bir süredir binalarda konaklamaya başladı. Geceyi binaların girişinde geçiren çift, rahatsızlık vermeye başlayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Çift bunun üzerine vatandaşlara ağır küfür ve hakaretler ederek saldırmaya başladı.

Alkol şişesi fırlatıp camı kırdı

Kavganın büyümesi üzerine Ahmet isimli şahıs, pencereden kendisine tepki gösteren bir vatandaşın camına alkol şişesi fırlattı. Camın kırılmasının ardından çift hızla sokaktan uzaklaştı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın ardından çok sayıda vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan çifti yakaladı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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