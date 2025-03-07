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Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

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İstanbul'da bir hastanede sahte sağlık raporu hazırlayan güvenlik görevlilerinden oluşan şebeke, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. 23 şüphelinin yakalandığı operasyonda kirli çark, tuvaletlere yerleştirilen güvenlik kamera kayıtları ile ortaya çıkarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nün Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na İstanbul'un Anadolu yakasındaki bir kamu hastanesinde güvenlik görevlileri tarafından para karşılığı sahte sağlık raporu hazırlandığına dair şüphe üzerine yaptığı suç duyurusu hakkında çalışma başlattı.

EKİPLER GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRDİ

Kadıköy ilçesi sınırlarında yer alan soruşturmaya konu Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gizli kamera yerleştiren Mali Suçlarla Mücadele Polisi, yapılan çalışmalarda hastanedeki bazı güvenlik görevlilerin denetimli serbestlik, silah ruhsatı gibi konularda istenen sağlık raporları kapsamında idrar örneği verdiğini tespit etti.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

100 BİN LİRA ALIYORLARMIŞ

Yerleştirilen güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, kayıtlarda söz konusu hastanenin güvenlik amirinin idrar örneğiyle odadan çıktığını ve diğer şüphelilerin sahte raporun düzenlenmesi için yardım ettiğini tespit etti. Sahte rapor çarkını mercek altına alan polis ekipleri, zanlıların her bir rapor için 50 ila 100 bin Türk Lirası arasında para aldıklarını belirledi.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

17 KİŞİ YAKALANDI

Savcılık talimatıyla yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kirli çarkın içinde yer alan tüm şüphelilerin kimlik ve adreslerini tek tek tespit edilen emniyet ekipleri yaptıkları operasyonda dördü güvenlik görevlisi, ikisi daha önce yine usulsüz rapor nedeniyle görevinden ihraç edilen veri giriş uzmanı ile rapor için numune veren 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kaldıkları ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, sahte rapor suçlarından elde edildiği değerlendirilen 1 milyon lira ile döviz ve altın ele geçirildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadeleri alınan şebeke üyeleri, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18 kişinin ise adli kontrol hükümleri uyarınca serbest bırakıldığı aktarıldı.

Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRevolver:

bir şekilde bunu da chp ye yıkarsınız. biraz çaba sarfedin..

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Haber YorumlarıSimu:

o nasıkl hastane yav kapısı yok mu ulu orta milletin önünde mi örnekj veriyor.

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Haber YorumlarıBilirkişi:

Yüzde 88 engelli raporu verilen ağır hasta bir kişiye ,zaten tedavisi olmayan hastalığı 10 senedir kötüleşme devam etmesine rağmen tıbba aykırı olarak tekrar yüzde 88 sağlık raporu verdiler. Yani gerçek hastanın da 90 raporla araba ihtiyacını görüp hastaneye gidebilmesine engel oluyorlar. Bu raporlarda hem çok olan suçlara hem haksızlıklara düzen getirilmesi gerekiyor. Millet perişan.

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Haber YorumlarıAhmet Kocaman:

en fazla 3 ay sonra dışarıda hiçbir şey olmaz o da rüşvetini alıp bırakacak bak göreceksiniz her şeyi Unutulur 3 ay sonra

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