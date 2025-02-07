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İstanbul'da sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul'da 14 Ocak 6 Şubat arasında sahte içkiden 70 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi hastaneye başvurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
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