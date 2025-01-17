Sahte içki soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 88 kişi sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Sahte alkol tüketiminden kaynaklı sadece bugün 4 kişi hayatını kaybederken yılbaşından bu yana ölenlerin sayısı 38'e yükseldi. Sahte içkiden ölümlere yönelik başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.P., M.D. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K., S.Y. ve E.K. adlı 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece sahte alkol soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Sahte içkilerin içerdikleri metil alkol (metanol) ölümcül sağlık sorunlarına yol açabilir. Metil alkol, vücutta etanol gibi davranır ancak ciddi zehirlenmelere sebep olabilir. İşte metil alkol zehirlenmesinin belirtileri:

Hafif Sarhoşluk ve Baş Ağrısı : İlk başta, sarhoşluk ve baş ağrısı gibi sıradan semptomlar görülse de, bunlar hızla şiddetlenebilir.

Görme Problemleri : Bulanık görme, çift görme ve tam görme kaybı, metil alkol zehirlenmesinin en tehlikeli belirtilerindendir.

Mide Bulantısı ve Kusma : Şiddetli mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı vücuda giren metil alkolün etkisiyle ortaya çıkar.

Nefes Darlığı ve Şuur Kaybı : İleri seviyede zehirlenme, nefes darlığı ve bilinç kaybına yol açabilir.

Ciltte Mavi Renk Değişimi : Oksijen yetersizliği nedeniyle dudaklarda ve parmak uçlarında mavi renk değişimi görülebilir.

Nöbetler ve Zihinsel Karışıklık : Merkezi sinir sistemi üzerindeki etkiler, nöbetlere ve zihinsel karışıklığa yol açabilir.