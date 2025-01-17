Üye Girişi
Haberler
Beşiktaş Belediye Meclisi başkan vekili seçimleri için toplanacak

İstanbul Valiliği'nden Beşiktaş belediyesi kararı
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Katliamları böyle savunmuş! Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı

Biden Netanyahu ile girdiği diyaloğu anlattı! Katliamları böyle savunmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi: Boş işlerle uğraşmayı bırakın, titreyin ve kendinize gelin

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha CHP'ye seslendi

Sahte içki soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 38 kişinin hayatını kaybettiği sahte içki soruşturmasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde 88 kişi sahte içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Sahte alkol tüketiminden kaynaklı sadece bugün 4 kişi hayatını kaybederken yılbaşından bu yana ölenlerin sayısı 38'e yükseldi. Sahte içkiden ölümlere yönelik başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden T.P., M.D. ve C.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.K., S.Y. ve E.K. adlı 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece sahte alkol soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 9'a yükseldi.

Sahte içki soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

SAHTE İÇKİ ZEHİRLENMESİNİN BELİRTİLERİ

Sahte içkilerin içerdikleri metil alkol (metanol) ölümcül sağlık sorunlarına yol açabilir. Metil alkol, vücutta etanol gibi davranır ancak ciddi zehirlenmelere sebep olabilir. İşte metil alkol zehirlenmesinin belirtileri:

Hafif Sarhoşluk ve Baş Ağrısı : İlk başta, sarhoşluk ve baş ağrısı gibi sıradan semptomlar görülse de, bunlar hızla şiddetlenebilir.

Görme Problemleri : Bulanık görme, çift görme ve tam görme kaybı, metil alkol zehirlenmesinin en tehlikeli belirtilerindendir.

Mide Bulantısı ve Kusma : Şiddetli mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı vücuda giren metil alkolün etkisiyle ortaya çıkar.

Nefes Darlığı ve Şuur Kaybı : İleri seviyede zehirlenme, nefes darlığı ve bilinç kaybına yol açabilir.

Ciltte Mavi Renk Değişimi : Oksijen yetersizliği nedeniyle dudaklarda ve parmak uçlarında mavi renk değişimi görülebilir.

Nöbetler ve Zihinsel Karışıklık : Merkezi sinir sistemi üzerindeki etkiler, nöbetlere ve zihinsel karışıklığa yol açabilir.

Sahte içki soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı!
img

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan 'Erdoğan' pankartı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CHP'li başkandan sürpriz adım
Canlı anlatım! İlk gol geldi

İlk gol geldi! Tempo inanılmaz
Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu

Togg'un 2025 model fiyatları belli oldu
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.