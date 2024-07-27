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İstanbul'da PKK Propagandası Yapan 13 Örgüt Sempatizanı Yakalandı

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İstanbul'un Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Arnavutluk ilçelerinde düğünde halay çeken ve araçta seyir halindeyken PKK propagandası yapan 13 örgüt sempatizanı operasyonla yakalandı. Polis, 24 adrese baskın düzenleyerek şüphelileri gözaltına aldı.

İstanbul'un Esenyurt, Gaziosmanpaşa ve Arnavutluk ilçelerinde, düğünde halay çeken, seyir halindeyken araçta ve sokakta bölücü terör örgütü PKK propagandası yapan 13 örgüt sempatizanı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mersin'de PKK yandaşları örgütsel içerikli şarkı eşliğinde halay çekmiş ve güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştı. Mersin'in ardındaki önceki gün bazı PKK yandaşları, İstanbul'da bir düğünde bölücü örgüt lehine ifadeler içeren şarkı eşliğinde halay çekmiş, trafik bir kadın ise sözde PKK marşı dinlerken, bir grup da halayda Öcalan ve PKK yanlısı propaganda yapmıştı.

Polis 24 adrese baskın düzenlendi, 13 şüpheli yakalandı

Söz konusu şarkılar eşliğinde halay çeken, şarkı söyleyen ve PKK propagandası yapan kişilere yönelik soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve TEM ekipleri, söz konusu olayların faillerini tek tek tespit etti. Adresleri belirlendikten sonra bu sabah erken saatlerde 7 ayrı ilçede 24 adrese peş peşe baskın düzenlendi. Örgütü övücü/destekleyici şarkılar eşliğinde terör örgütü propagandası yapan 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda, örgüt yandaşlarına ait dijital materyallere ve silaha el konuldu, zanlılar sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Şüpheliler ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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