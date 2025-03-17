ABD'den İran'a bir tehdit daha: Bu başkanı ciddiye alsanız iyi olur

Trump İran'a yine tehditler savurdu: Ciddiye alsanız iyi olur
Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork tutuklandı

Pozitifbank ve Flash Haber TV'nin sahibi Erkan Kork için karar çıktı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport sistemi çöktü, yolcular saatlerce bekledi

Yüzlerce yolcu saatlerce bekledi, dayanamayıp bayıldılar
DEM Parti heyeti ile görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

DEM Parti ile yapılan görüşme sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari'de toprağa verildi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'daki Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter'in cenazesi, memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa verildi.

Çalışmak için İstanbul'a gittiği öğrenilen 33 yaşındaki Fahrettin Öter, iftar yaptıktan sonra ortadan kayboldu.

Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari'de toprağa verildi

CANSIZ BEDENİ BELGRAD ORMANI'NDA BULUNDU

Öter, İstanbul Belgrad Ormanı'nda ölü bulundu. Öter'in silahla kendini vurarak intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari'de toprağa verildi

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Öter'in cansız bedeni, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirildi. Öter, Esenyurt Mahallesi'nde defnedildi.

Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari'de toprağa verildi

Belgrad Ormanı'nda ölü bulunan Fahrettin Öter memleketi Hakkari'de toprağa verildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / METİN TEK - 3.Sayfa
img

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
img

Hande Erçel göze girdi! Kaynanadan müstakbel geline büyük sürpriz
img

Almanlar Mesut'u sildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'dan orduya Suriye'ye misilleme talimatı

Cumhurbaşkanı'ndan orduya "vurun" talimatı
Toplu iş sözleşmesinde rekor kırıldı: İşçilerin net maaşı 102 bin lira oldu

İşçiler 100 bin liradan fazla maaş alacak
Süleyman Soylu'yu havalimanında çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı

Süleyman Soylu'yu çıldırtan uygulama! Kemerini çıkarıp attı
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Tülay Hatimoğulları 'Sayın Öcalan' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi

MHP'li Semih Yalçın, o ifadeyi duyunca başını önüne eğdi
KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

KKTC'de tarihi başörtüsü kararı! Jet hızıyla yürürlüğe girdi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.