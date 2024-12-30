İstanbul'da metruk binada yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı
İstanbul Mecidiyeköy'de yıkım işlemi gerçekleştirilen bir binanın çatısında yangın çıktı. Binanın yıkılmasında çalışan işçiler içeride mahsur kalırken, ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
İstanbul Mecidiyeköy'de metruk binada çatıda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
METRUK BİNADA YANGIN
Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İŞÇİLER MAHSUR KALDI
Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.
Kaynak: İHA-DHA-AA