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İstanbul'da metruk binada yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı

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İstanbul Mecidiyeköy'de yıkım işlemi gerçekleştirilen bir binanın çatısında yangın çıktı. Binanın yıkılmasında çalışan işçiler içeride mahsur kalırken, ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

İstanbul Mecidiyeköy'de metruk binada çatıda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İstanbul'da metruk binada yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı

METRUK BİNADA YANGIN

Mecidiyeköy Mahallesi Selahattin Pınar Caddesi'nde yıkım işlemi gerçekleştirilen binanın çatısında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İstanbul'da metruk binada yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı

İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Yangında binanın yıkılması için çalışan işçiler mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA-DHA-AA

İstanbul'da metruk binada yangın! İşçiler alevlerin arasında mahsur kaldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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