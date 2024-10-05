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İstanbul'da Kan Donduran Cinayetler: Semih Çelik'in Oda Fotoğrafları Ortaya Çıktı

İstanbul'da Kan Donduran Cinayetler: Semih Çelik'in Oda Fotoğrafları Ortaya Çıktı
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Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i ve Edirnekapı Surları'nda İkbal Uzuner'i öldüren Semih Çelik'in odasındaki psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti. Çelik, olay sonrası intihar etti.

Eyüpsultan'da Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise İkbal Uzuner'i canice öldüren Semih Çelik'in odasının fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda odadaki haç figürlü obje, ilginç tablolar, kitaplığındaki bıçak, psikoloji ve felsefe kitapları dikkat çekti.

Kan donduran olay dün İstanbul'da yaşanmıştı. Eyüpsultan'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Semih Çelik (19), kendi evinde 15.30 sıralarında Ayşenur Halil'i daha sonra 16.00 sıralarında ise Fatih Edirnekapı Surları'nda, İkbal Uzuner'i öldürmüş, daha sonra intihar etmişti.

Semih Çelik'in odasından çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı. Çelik'in kitaplığında bir bıçak olduğu görülürken, kanatlarını açmış kadın tablosu dikkat çekti. Öte yandan Çelik'in kitaplığında "İknanın Psikolojisi", "Aşkın Yasası Şiddetin Yasası", "İyinin ve Kötünün Ötesinde", "İrade Eğitimi" isimli kitaplar olduğu görüldü. Semih Çelik'in üzerinde haç olan bir objeyi duvarına asması da fotoğrafa yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Semih Çelik Edirnekapı Eyüpsultan istanbul Politika 3-sayfa Cinayet Suç

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