İstanbul'da İntihar Olayında Eşinin Suçlamalarına Yanıt Verdi

İstanbul'da intihar eden kadının eşi Ebubekir Baran, kamuoyunda kendisine yönelik suçlamalara yanıt verdi. Baran, eski eşinin ölümünden sorumlu olmadığını belirterek, "Silahı kimin verdiğini açıklamıyorlar. Kamera kayıtları ve delillerle her şey dosyada mevcut" dedi.

Ebubekir Baran, eşiyle yaklaşık 5-6 aydır boşanma sürecinde olduklarını belirterek, "Karşılıklı uzaklaştırma kararımız vardı. Bu süreçte hiçbir şekilde görüşmedik. Eşim çocukla birlikte ailesinin evinde kalmaya devam etti. Geçici velayet annede olduğu için mahkeme kararı çıkmadan çocuğumu göremedim" ifadelerini kullandı.

Mahkeme kararıyla çocuğunu görmek için gittiğinde engellendiğini ve taşlı saldırıya uğradığını iddia eden Baran, "Çocuğumu teslim etmediler. Kayınbiraderim taşla saldırdı. Arabada çocuğum da vardı. Defalarca saldırıya uğradık" dedi.

"10 Haziran gecesi kapıma geldi, veda videosu çekti"

Eşinin 10 Haziran gecesi yanında silahla birlikte evinin önüne geldiğini ve o sırada evde olmadığını belirten Baran, şunları söyledi:

"Kapı zillerine basıyor, kuzenime sesleniyor. Kimse kapıyı açmayınca çocuğumu babasına vermeyin diyerek veda videosu çekmiş. Ancak yalnız değildi. Kardeşleriyle birlikte iki araçla geldi. O gece evleri kontrol ettiler. Erkek kardeşi, olaydan 15 dakika önce sosyal medyada 'Bekir kafanı çıkar da yüzünü görelim' diye tehdit yazdı. 15 dakika sonra eşimin intihar haberini aldım"

"Silah o evden çıktı, kim verdi açıklasınlar"

Eşinin ölümünde silahın büyük önem taşıdığını belirten Baran, "Silahın kime ait olduğu ve kim tarafından verildiği açıklanmıyor. Bu silah o evden çıktı. O gece kardeşleri de oradaydı. Planlayarak geldiler. Bizi öldürmeye de gelmiş olabilirler. Kamera kayıtları dosyada mevcut" dedi.

"Çocuğumu göstermiyorlar, tehdit ediliyoruz"

Eşinin ölümünden sonra çocuğunu kendisine göstermediklerini ve halen tehdit aldığını belirten Baran, "Eşimin ailesi tarafından sürekli tehdit altındayız. Özellikle kayınbirader Muhammet Can tarafından defalarca tehdit edildik. Can ve mal güvenliğimiz yok. Yetkililerden korunma ve adalet istiyoruz. Eşimin annesi Şenses Sarıboğa sürekli açıklamalar yapıyor. Ancak o gece evimin önüne kızını kimin getirdiğinden, silahı kimin verdiğinden bahsetmiyor. Oğullarının suç kayıtları ortada. Neden bunlar gündeme getirilmiyor? Mezarlıkta yapılan açıklamalarla çocuğumu ve ailesini temize çıkarmaya çalışıyorlar. Ancak bu olayda asıl sorumlu olanlar eşimin ailesidir" diye konuştu.

"Adalet önünde hesap verecekler"

Baran, olayla hiçbir ilgisi olmadığını yineleyerek, "Hiçbir suçum yoktur. Her zaman hukuk yoluyla hakkımı aradım. Eşimi intihara götüren koşulları hazırlayanlar adalet önünde hesap verecek. Bu olayın tek sorumlusu eşimin ailesidir" ifadelerini kullandı. - BATMAN