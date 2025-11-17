Haberler

Fatih'te zehirlenen Böcek ailesinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı

Güncelleme:
Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun otel giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciada yeni gelişme. Aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.
Fatih ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle anne ve 2 çocuğunu hayattan koparan faciaya ilişkin yürütülen soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Soruşturmada midyeci, kokoreççi ve lokumcu esnafının da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 4'ü bugün adliyeye sevk edildi. Geri kalan 7 şüphelinin polisteki sorgusu sürerken, aile fertlerinin konakladıkları otele giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Böcek ailesinin henüz zehirlenmeden saatler öncesine ait olduğu öğrenilen otele giriş anları görüldü. - İSTANBUL

