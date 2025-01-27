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İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi

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Beykoz'da 80 yaşındaki Fatma Çıdık uyuduğu sırada odasının zemininde çökme oldu. Belediye ekiplerinin incelediği ev mühürlendi.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde 80 yaşındaki Fatma Çıdık'ın yaşadığı gecekondunun zemini çöktü.

ZEMİNDEN GELEN SESLERLE UYANDI

Yeni Mahalle Çiftlik Caddesi'nde gecekonduda yaşayan Fatma Çıdık, gece saatlerinde zeminden gelen seslerle uyandı. Odanın zemininde çökme olduğunu gören Fatma Çıdık, evinden çıkmak istemediği için ihbarda bulunmadı.

GECEKONDU MÜHÜRLENDİ

Komşuları ise evin güvenli olmadığını belirterek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri evde incelemelerde bulundu. Fatma Çıdık'ın vefat eden eşinin yıllar önce yaptırdığı evin zeminin boş ve toprak olduğu öğrenildi. Astım hastası olan Çıdık, kızına götürülürken gecekondu ise mühürlendi.

"3-4 KEZ SEL BASTI"

Daha önce evinde sel baskını olduğunu belirten Fatma Çıdık, "Burayı daha önce 3-4 kez sel bastı ama hiç çökmemişti. İlk defa çöktü, çok korktum. Evi vefat eden eşim yaptırmıştı" dedi.

İstanbul'da gece yarısı akılalmaz olay: Yaşlı kadın uyuduğu odanın zemini çöktü

İstanbul'da gece yarısı akılalmaz olay: Yaşlı kadın uyuduğu odanın zemini çöktü

İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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