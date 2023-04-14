İstanbul'da film gibi gasp kamerada: İş adamını kelepçeleyip kaçırdılar

Beyoğlu'da sahte polis üniforması giyen 4 gaspçı, Lübnanlı iş adamının evinde ağzına silah dayayarak kasasındaki 30 bin dolarını gasp etti. Adamı darp da eden gaspçılar, plastik kelepçe takıp silah zoruyla onu araca bindirip kaçırdı. Sahte polisler adamın eşinden istedikleri fidyeyi almaya gelince Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Nefes kesen anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 22.00 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'ndeki bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahte polis kimliği kullanan sahte polis üniformalı 4 şahıs, olaydan birkaç gün önce Lübnan uyruklu iş adamı Jaafar Sannan W.'nin yaşadığı rezidansa geldi. Burada şahıslar, özel güvenlik görevlisi Müjdat B.'ye iş adamının rezidansta olup olmadığı sordu. Müjdat B.'nin iş adamın burada olmadığını söylemesi üzerine şahıslar cep telefonu numarası bırakarak rezidanstan ayrıldı. Bu süre zarfında durumdan şüphelenen Müjdat B. şahıslara iş adamının rezidansa geldiğini söylemedi.

Ağzına silah doğrultup, gasp edip, kaçırdılar

Olaydan birkaç gün sonra rezidansa yine sahte polis üniforması ve sahte polis kimliğiyle gelen 4 şahıs, Müjdat B. nezaretinde iş adamının bulunduğu daireye çıktı. Burada eve giren şahıslar, iş adamını darp ederek ağzına silah doğrulttu. Şahıslar ardından iş adamının kasasındaki 30 bin doları (580 bin lira), sahte olduğu gerekçesiyle poşete koyduktan sonra adamı da plastik kelepçeyle ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdi. Gaspçılar ardından iş adamını darp ederek rezidansın otoparkına indirdikten sonra araçla kaçırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İş adamının eşini arayıp fidye istediler

Olayın ardından gaspçılar, iş adamının İran uyruklu eşi olan Golshan N.'yi arayarak fidye istedi. Bunun üzerine kadın emniyete giderek olayı ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri ve Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri, çalışma başlattı. Rezidansa giden polis ekipleri, iş adamının kaçırıldığı otomobilin güvenlik kameralarından önce plakasını tespit etti. Kiralık olduğunu belirleyen Beyoğlu polisi, aracın ise Serkan D. tarafından kiralandığını buldu.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri devam eden çalışmalarda şahısların güvenlik görevlisine bıraktığı telefon numarasının da Orhan A.'ya ait olduğunu belirledi. Şahısların tespitinin ardından plakası bilinen araçla birlikte iki aracın siteye giriş yaptığı bilgisine ulaşıldı. Hemen harekete geçen Beyoğlu polisi, araçlar rezidansın otoparkından çıkacağı esnada içerisindeki 3 şahsı kıskıvrak yakaladı. Nefes kesen anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Gaspçılara nefes kesen operasyon

Gaspçıların kaçırdıkları adamı da rezidansa gelerek geri bıraktıkları öğrenildi. Üst aramalarında toplamda 650 dolar çıkan 3 gaspçı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan gaspçılar, olayı kendilerinin yaptıklarını ancak parasını gasp edip ve plastik kelepçeyle ellerini bağlayarak darp ettikleri adamdan alacaklarını olduğunu söylediği öğrenildi.

Gaspçılardan ikisi tutuklandı

Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenlerden Orhan A. ve Serkan D., çıkarıldıkları mahkemece "Yağma(gasp), "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dinçer S. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olaya karışan Halil A. ve Makedonya uyruklu Orhan L.'yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL