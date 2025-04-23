İstanbul'da Ehliyetsiz Genç Sürücünün Yol Açtığı Kaza: 3 Yaralı

İstanbul Avcılar E-5 karayolu Gümüşpala yan yolda, yaşı 18'den küçük ehliyetsiz genç başka bir araca çarpıp kaza yaptı. 3 kişinin yaralandığı olay yerine gelen gencin annesi uzun süre gözyaşı dökerken, iddiaya göre ehliyetsiz genç sürücü yolda makas atarak ilerledi.

Kaza saat 10.30 sıralarında Avcılar, E-5 Karayolu Gümüşpala yan yolda yaşandı. İddiaya göre 18 yaşından küçük genç, 2 arkadaşı ile 34 KP 7127 plakalı araçla seyir halindeyken yolda seyir halinde olan 34 KJF 335 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisi ile gençlerin içerisinde olduğu araba kaldırama çarpıp ters döndü. Araç içinde bulunan 3 genç yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan gençlerin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza yerine gelen sürücünün annesi ise uzun süre gözyaşı döktü.

Makas atarak geldiler iddiası

Kazaya karışan araç sürücüsü yaşananları anlatarak, "Yan yola girdim. Gençleri görmedim. Bir anda bana vurdular bende bariyere çarptım. Onlarda önce bariyere ardından yol kenarındaki kaldırıma çarpıp ters döndü. Makas attıklarını görmedim ama arkadan gelen sürücü abi makas atıyorlardı dedi. 'Makas attıklarını gördük, kaza olacağını biliyorduk' dedi. Böyle bir olay oldu ama gençlere bir şey olmadı en azından. 3 yaralı vardı. Sürücünün ehliyeti yokmuş duyduğuma göre küçükmüş" dedi. - İSTANBUL