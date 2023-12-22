İstanbul'da Döviz Bürosu Çalışanının 6 Milyon Lirasını Gasp Eden Şahıs Erzincan'da Yakalandı

6 milyonluk gasp zanlısı Erzincan'da yakalandı

ERZİNCAN - İstanbul Bahçelievler'de yol ortasında döviz bürosu çalışanının kullanmış olduğu aracı takip ederek 6 milyon lirasını silah kullanarak gasp eden ve hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı Erzincan'da yakalandı. Yakalanan 6 milyonluk gasp zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 gün önce İstanbul Bahçelievler Basın ekspres yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyumcukent'te 6 milyon TL değerinde döviz bozduran döviz bürosu çalışanı ve emekli polis olan koruması, parayı aldıktan sonra 34 CCU 633 plakalı araçları ile Bahçeşehir'e doğru yola çıktı. Bu sırada kendilerini takip eden içerisinde 4 şahsın bulunduğu araç, döviz bürosu çalışanlarının aracına çarptı. Araçtan inen şahıslar paranın bulunduğu aracın camlarını silahla kırdı ve içeride bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından gaspa uğrayan şahıslar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu. Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Döviz bürosunun sahibi Metin Kodes yaşananları anlatarak, "Sabah döviz bürosunda getirdiğimiz yaklaşık 200 bin doları Kuyumcukent'te bulunan başka bir döviz bürosuna sattık. Onun parasını aldı bizim çocuklar. Yola çıkınca 4 kişi silahlı gelmiş önce arabaya vurmuşlar. Sonra da silahları çıkartıp 'teslim olun hareket ederseniz sizi vururuz' diyerek tehdit edip araçta bulunan çantayı alıp gitmişler. Araç beyazmış arkalarından geliyorlarmış ama kuşkulanmamışlar" diye konuşmuştu.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince Erzincan Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durumundan şüphelenilerek durdurulan 34 plakalı araç içerisinde Gürcistan kimlikli bir şahsın olduğu görülerek, yapılan incelemede şahsın Gürcistan ülkesine ait sahte kimlik ve sahte Seyahat Giriş Belgesi taşıdığı ekiplerce anlaşıldı.

Yapılan inceleme ve sorgulamalar sonucunda şahsın gerçek kimliğinin Azerbaycan uyruklu V.V. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Azerbaycan uyruklu V.V. isimli şahsın; İstanbul ilinde döviz bürosu çalışanının kullanmış olduğu aracı takip ederek 6 milyon lirasını silah kullanarak gasp eden, ayrıca Silahlı Yağma-Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçlarından iki adet aranma kaydı ile "Silahla Kendisini Tanınmayacak Bir Hale Koyması ve Yol Kesmek Suretiyle ya da Konutla İş Yerinde veya Eklentilerinde Birden Fazla Kişi Tarafından Yağma suçundan" 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince kıskıvrak yakalanan Azerbaycan uyruklu V.V. sevk edildiği adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.