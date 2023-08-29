İstanbul'da bıçaklı saldırganı vuran polis memurunun görevden alındığı iddiasını Vali Gül yalanladı: Başarı belgesi ile ödüllendirilmiştir

Bayrampaşa'da otobüs durağında vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getiren polis memurunun açığa alındığı iddiasına İstanbul Valisi Davut Gül'den yalanlama geldi. Vali Gül, "Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, Bayrampaşa'da bıçaklı saldırganı vurarak etkisiz hale getiren polis memurunun açığa alındığı iddiasını yalanladı. Açıklama yapan Davut Gül, "Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

BIÇAKLI SALDIRGANI VURARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'nde bir saldırgan, elindeki bıçakla otobüs durağındaki vatandaşların üzerine yürüdü. Saldırıya uğrayan vatandaşlar, o sırada göreve giden polis memuru E.A'dan yardım talep etti. V.L. isimli saldırgan, polis olduğunu belirtip kendisini uyaran E.A'nın uyarılarını dikkate almayarak ona da saldırı girişiminde bulundu. Polis memuru, vatandaşın ve kendisinin canına kasteden saldırganı ayak bileğinden vurarak etkisiz hale getirdi.

VALİ GÜL: POLİS MEMURUMUZ BAŞARI BELGESİ İLE ÖDÜLLENDİRİLMİŞTİR

Olayın ardından gazeteci İbrahim Haskoloğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada polis memurunun açığa alındığını iddia etti. İddiaya İstanbul Valisi Davut Gül'den yalanlama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Vali Gül, polis memurunun ödüllendirildiğini belirtti. Vali Gül, şu ifadeleri kullandı: "Bu haber doğru değil. Polis memurumuz başarı belgesiyle ödüllendirilmiştir."

PAYLAŞIMINI SİLİP YENİ AÇIKLAMA YAPTI

Haskoloğlu, iddiasının Vali Gül tarafından yalanlanmasının ardından tweetini sildi. Yeni bir paylaşım yapan Haskoloğlu, şunları söyledi: "Bayrampaşa'da otobüs durağında vatandaşlara bıçakla saldıran şahsı bacağından vuran polis memurunun açığa alındığı haberini İstanbul Valisi Davut Gül yalanladı. Davut Gül ilgili polise başarı ödülü verildiğini açıkladı."