İstanbul'da 2 Yaşındaki Çocuğun Araçta Kilitli Kalması İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

İstanbul'da 2 Yaşındaki Çocuğun Araçta Kilitli Kalması İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Güncelleme:
İstanbul Kartal'da annesinin anahtarları araçta unutması sonucu otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından camın kırılmasıyla kurtarıldı. Olay sırasında anne gözyaşları içinde beklerken, çocuğa yapılan müdahale kameraya yansıdı.

İstanbul Kartal'da annesinin anahtarı araçta unutması sonucu otomobilde kilitli kalan 2 yaşındaki çocuk, itfaiye ekiplerinin camı kırmasıyla kurtarıldı.

Olay, Kartal'ın İzci Sokak üzerinde meydana geldi. Anne, 34 GBR 060 plakalı otomobilini park ettikten sonra kısa süreliğine araçtan indi. Bu sırada anahtar otomobilin içinde kaldı ve kapılar kilitlendi. Araçta bulunan 2 yaşındaki çocuğa kapıyı açması için düğmeye basması söylendi ancak küçük yaşta olduğu için ne yapacağını anlayamadı.

Otomobil içinde bunalan ve ağlamaya başlayan çocuğu kurtarmak için olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Anne gözyaşları içinde beklerken, itfaiye ekipleri aracın camını kırarak çocuğu çıkardı.

Annesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan çocuğuna gözyaşları ile sarıldı. O anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
