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Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

Ünlü isimlerin menajeri Ayşe Barım hakkında sektörde tekelleşmeye neden oldukları iddiaları ortaya atılmıştı. Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddiasıyla gündeme gelen Ayşe Barım ve şirketi ID İletişim, açıklama yaparak haberleri yalanlamıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar gerekçesiyle maddi gerçeğin ortaya çıkartılması için soruşturma başlatıldı.

NE OLMUŞTU?

ID İletişim, sosyal medyayı karıştıran iddiaların ardından bir paylaşım yaparak şu ifadelere yer vermişti:

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir.

"AHLAK DIŞI İDDİALAR"

Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir. Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz. Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla, ID İletişim"

Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılamıştı.

"HABERİN DİLİ MİDEMİ BULANDIRIYOR"

Hazal Kaya ise konuyu kadın hakları açısından ele alarak şunları söylemişti:

"Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz 'Öyle duyduk, zaten biliyorduk' gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz. İlk çıkan haberin dili bile midemi bulandırıyor. Yazıklar olsun. En çok da bu taşın kendisine değinmeyeceğini düşünen hemcinslerime, meslektaşlarım"

"HEDEF OLDUM"

Önceki gece bir davette görüntülenen Barım, "Gerçek dışı iftiraların söz konusu, hukuksal bir sürece gireceğiz. Rekabet Kurulu tarafından başlatılan soruşturmayı anlatamam. Sektördeki bazı şirketlere açıldı, bunlardan birisi de benim şirketim. Cevap ve savunmamızı vereceğiz. Hedef oldum, yapacak bir şey yok. İnşallah bundan sonraki süreci takip edeceğiz" diye konuşmuştu.

Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı!

Konuyla ilgili ajansa kayıtlı oyuncular yalanlama yapsa da Farah Zeynep Abdullah, Burcu Biricik, Deniz Işın, Zeynep Beşerler, Ümit Erdim, Rabia Soytürk, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Özge Özpirinçci'den de 'tekelleşmeye' tepki gelmişti.

Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (8)

Haber Yorumlarıİbrahim BAKIRHAN:

Bu soruşturmaların sadece 1 şahıs üzerine değil, tüm sektörü kapsayacak şekilde genişletilmesi lazım... Oyuncusundan, yapımcısına kadar...

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Haber Yorumlarıbirol atess:

Hortumcular tv de de siyasettede eksik olmaz nezaman hukuk devleti tekrar oliruz yargi sisteme girer ozaman dişliler işler...

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Haber YorumlarıSUNSET null:

emek hırsızları

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Haber YorumlarıASar Gnc:

oh oh iyi haber.

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Haber YorumlarıASar Gnc:

iyi hortumladiniz vallah. herseyin bir sonu var

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ZİNA HARAMDIR BİLİYORUZ HER ŞEYİ KONUŞUYORSUNUZ AMA İÇİNİZDE HİÇ KUL MİLLET YETİM HAKKI YİYEN DEVLETİN MİLLETİN ÇALIP ÇIRPAN BUNLARA BİLEREK ARKA ÇIKAN HAKKINDA VAAZ VERECEK BİRİ VARMI ? HANEFİ MEZHEBİNİN KURUCUSU İMAMI AZAM PARA İLE NAMAZ KILDIRMAK HELAL DEĞİL DEMİŞTİR ACABA BU KONUDA NE DİYORSUN HOCA EFENDİ

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

EN BASIT ORNEGI HAZAL KAYA ZATEN 1 MTRE BOYU VAR DIKSIYON SIFIR KIZ OYUNCU OLDU CIKTI...

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