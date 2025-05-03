İstanbul Bahçelievler'de Deprem Anında Bina Balkonu Çöktü
Kentsel dönüşüm çalışmaları devam eden bir bina, Tekirdağ'daki 3,7 büyüklüğündeki deprem sırasında çöktü. Olayda bir kişi yaralandı ve bölgeye acil ekipler sevk edildi.
İstanbul Bahçelievler'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce tahliye edilen ve yıkım çalışmaları devam eden binanın balkonu Tekirdağ'da meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen 3,7 büyüklüğündeki deprem esnasında çöktü. Çökme esnasında 1 kişi yaralanırken bölgeye ekipler sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa