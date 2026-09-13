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İsrail’den GKRY’ye lüks yatlarla uyuşturucu sevkiyatı iddiası: 126 kilogram ketamin ele geçirildi

İsrail’den GKRY’ye lüks yatlarla uyuşturucu sevkiyatı iddiası: 126 kilogram ketamin ele geçirildi
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) İsrail’den lüks yatlarla uyuşturucu getirildiği iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda 126 kilo 630 gram ketamin ele geçirildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) İsrail'den lüks yatlarla uyuşturucu getirildiği iddiasına yönelik düzenlenen operasyonda 126 kilo 630 gram ketamin ele geçirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin Limasol Bölge Mahkemesi tarafından 8 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde uyuşturucuyla mücadele birimi, İsrail'den lüks yatlar aracılığıyla uyuşturucu getirildiği ve dağıtıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Rum basınında yer alan haberlere göre soruşturma, İsrail'den GKRY'ye uyuşturucu taşındığı ve sevkiyatlarda Larnaka ile Limasol'daki marina ve limanların kullanıldığı yönündeki bilgiler üzerine başlatıldı. Operasyonda 126 kilo 630 gram ketamin ele geçirilirken, Arap uyruklu bir çift ile 2 İsrailli olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı. 13 Eylül'de Limasol Bölge Mahkemesi'ne çıkarılan 4 şüphelinin 8 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verildi.

Uyuşturucunun İsrail'den lüks yatlarla getirildiği iddiası

Mahkemeye aktarılan bilgilere göre polis, İsrailliler ile Arap kökenli kişilerden oluştuğu öne sürülen bir suç örgütünün İsrail'den Güney Kıbrıs'a uyuşturucu getirerek dağıttığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti. Uyuşturucuların lüks yatlarla Larnaka ve Limasol'daki marina ve limanlara getirildiği, ardından inşaat ve sıhhi tesisat malzemeleri arasına gizlenerek evlerde depolandığı iddia edildi. Polis ayrıca, uyuşturucuların Güney Kıbrıs'ta daimi olarak ikamet eden İsraillilere tedarik edildiği yönündeki bilgilerin de soruşturulduğunu mahkemeye aktardı. Soruşturma kapsamında yaklaşık bir hafta önce Limasol Limanı üzerinden 70 kilogram kokain ile miktarı henüz belirlenemeyen esrarın Güney Kıbrıs'a sokulduğu iddiasının da araştırıldığı belirtildi.

İsrailli şüphelinin evinde uyuşturucu ve nakit para ele geçirildi

Polis, 10 Eylül'de soruşturma kapsamında ev, iş yeri ve araçların aranması için mahkemeden arama emri aldı. 53 yaşındaki İsrailli şüphelinin Limasol'deki İpsona'da bulunan evinde gerçekleştirilen aramada 34 gram kokain, 246,5 gram ketamin, 15 gram mefedron, 12 gram MDMA, 4 bin 150 euro nakit para, 42 paket gümrüksüz sigara, cep telefonları ve çeşitli deliller ele geçirildi. Arama sırasında şüphelinin yanı sıra 51 yaşındaki eşi ve 50 yaşındaki Arap bir erkeğin de evde bulunduğu belirtildi. Arap şüphelinin Mouttagiaka'daki evinde de arama gerçekleştirildi. Şüpheli ile 35 yaşındaki eşinin bulunduğu evde polis, boya kaplarının içerisine gizlenmiş halde 126 kilo 630 gram ketamin ele geçirdi. Evde ayrıca hassas terazi, cep telefonları ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Polisin 8 günlük tutukluluk talebine şüphelilerin avukatlarının itiraz etmediği belirtilirken, Limasol Bölge Mahkemesi 4 şüphelinin de 8 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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