Isparta'dan Havalanan Eğitim Uçağı Denizli Tarlasına Sert İniş Yaptı

Isparta'dan havalandıktan sonra Denizli'de tarlaya sert iniş yapan eğitim uçağının sabah havalimanında 3 tur test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiği öğrenildi. Testte sorun yaşamayan uçak, havalandıktan 2 saat 20 dakika sonra Çal'a ters olarak zorunlu iniş yaptı.

Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan sabah saat 09.35'te havalanan Cessna 172N tipi eğitim uçağı, havalimanı etrafındaki 3 turluk test uçuşunu saat 09.49'da başarıyla tamamladı. Testte herhangi bir sorun yaşanmaması üzerine normal uçuşuna başlayan uçak, saat 12.10'de Denizli'nin Çal ilçesine bağlı İsabey Mahallesi Höyük mevkiindeki boş araziye sert iniş yaptı. Sürüsünü otlatırken tarlaya uçak düştüğünü gören bir çobanın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, düşen eğitim uçağının yerini tespit etti. Sert iniş sırasında ters vaziyette çamura saplanan eğitim uçağının pilotu Şükrü Yiğit Devebacak, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çal Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Eğitim uçağının düştüğü tarlaya ilk ulaşanlardan biri olan İsabey Mahallesi Muhtarı Hasan Ekici, "Saat 12.00 sıralarında tarlaya uçak düştü ihbarının gelmesinin ardından jandarma ekipleriyle birlikte bölgeye hareket ettik. Uçağın ilk düştüğünü gören çoban Hilmi ağabeyden bilgi alarak bölgeye ulaştık. Uçak onun besihanesine yakın bir yere düşmüş. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleriyle birlikte hızlı bir şekilde buraya ulaştık. Buraya geldiğimizde uçak ters vaziyette idi ve pilot arkadaşın durumu iyiydi. Pilot arkadaşı ambulansa kadar taşıdık. Kendisi hastanede tedavi altına alındı" dedi. - DENİZLİ