Karısını döverek öldüren koca, bodrum katta kendini astı - Haberler

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Karısını döverek öldüren koca, bodrum katta kendini astı

AA - 3. Sayfa
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Isparta'nın Uluborlu ilçesinde karısını darbederek öldüren kişi, kendini asarak intihar etti.

Mustafa Şeref Salman ile eşi Döndü Salman arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salman, eşini darbederek öldürdü, ardından evin bodrum katında kendini asarak intihar etti.

KAYINVALİDE EVE GİRİNCE DEHŞETİ YAŞADI

Misafirlikten dönen kayınvalide Fadime Salman, gelininin cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde inceleme yapan ekipler, Salman'ın, eşini öldürdükten sonra kendini asarak intihar ettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Ankara'da yaşadıkları öğrenilen Salman çiftinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine götürüldü.

Olay yerinden kareler;

Karısını döverek öldüren koca, bodrum katta kendini asarak intihar etti

Karısını döverek öldüren koca, bodrum katta kendini asarak intihar etti

Karısını döverek öldüren koca, bodrum katta kendini asarak intihar etti

Karısını döverek öldüren koca, bodrum katta kendini astı

AA / Yalçın Çelen - 3. Sayfa

Isparta 3. Sayfa Güncel Haberler

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