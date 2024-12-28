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Genç kızlar alışveriş merkezinde tekme tokat birbirine girdi

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Isparta'daki bir alışveriş merkezinde genç kızlar arasında başlayan tartışma tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'da bulunan bir alışveriş merkezinde kızlar arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekme, yumruk ve sandalyelerin kullanıldığı bir kavgaya dönüştü.

Isparta'da Alışveriş Merkezinde Kızlar Arasında Kavga

GENÇ KIZLAR TEKME TOKAT BİRBİRİNE GİRDİ

Olay, dün akşam saatlerinde Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir grup genç kız, henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların yanı sıra sandalyelerin de kullanıldığı kavga anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Isparta'da Alışveriş Merkezinde Kızlar Arasında Kavga

SANDALYEYİ FIRLATTI

Kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sona ererken, polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. Kavga anlarının yanı sıra kavga eden bir kızın masada bulunan sandalyeyi fırlattığı anlar da görüntülere yansıdı.

Isparta'da Alışveriş Merkezinde Kızlar Arasında Kavga

Genç kızlar alışveriş merkezinde tekme tokat birbirine girdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Hep erkeklerin kavgaları mı yazılacak , biraz da kızlarımızı öne çıkaralım. Ne var bunda

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMapo 77:

valla biz gencken kizlarin hic kavga ettiklerini gormedik bu kizlar in yedikleri yetmiyoda birlerini yiyolar anlamadim

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
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