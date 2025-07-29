İslam karşıtı aktivist kendisine saldıran adamı ağır yaraladı

Aşırı sağcı İngiliz aktivist Tommy Robinson, Londra'daki St Pancras Tren İstasyonu'nda büyük bir kavga skandalının merkezine oturdu. Olay sırasında bir adam yere yığılıp baygın halde kanlar içinde kalırken, Robinson'un "Gördünüz, o bana saldırdı!" diye bağırdığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Görgü tanıklarının anlattığına göre olay dün akşam 20.40 sularında yaşandı. İstasyonda el ilanı dağıtan Robinson'un, ismi açıklanmayan bir adamla tartışmaya girdiği ve kısa sürede olayın şiddetli bir kavgaya dönüştüğü belirtildi. Kavgada bir kişi ağır yaralanırken, sağlık ekipleri kan nakli yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

Polis, yaralı adamın ciddi şekilde yaralandığını açıkladı. Olay sonrası adli tıp ekipleri istasyonda inceleme yaptı, merdivenlerde kan izleri tespit edildi. Gece boyunca polis soruşturmayı sürdürdü ve gözaltı işlemleri başlattı.

Bir görgü tanığı, "Sekiz polis aracı olay yerine geldi. Paramedikler yaralı adamı perdeyle kapatıp müdahale etti. İnsanlar panik içindeydi ama istasyon açık kalmaya devam etti." dedi.

Tommy Robinson ise olaydan kısa bir süre önce istasyonda bir protesto için çağrı yaptığı bir video paylaşmıştı. Polis, kavganın neden çıktığını henüz açıklamadı ve tanıklardan 61016'ya mesaj göndererek veya 0800 40 50 40 numaralı hattı arayarak bilgi vermelerini istedi.