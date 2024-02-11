İskenderun'da hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 7 aylık hamile anne ve 2 çocuğunu öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun'da yaşayan 7 aylık hamile olan 33 yaşındaki Selma Abacı ve çocukları 2 yaşındaki Sait Kerim Abacı ile 1 yaşındaki Hamza Azat Abacı, Turgay K. isimli şahıs tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adliyedeki işlemlerinin ardından zanlı T.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY