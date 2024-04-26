Üye Girişi
Haberler

Sabah namazına giden imama silahlı saldırı! Katil, komşusu çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir imam sabah namazı için camiye giderken silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İmama saldırı düzenleyerek öldüren kişinin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu olduğu ortaya çıktı.

Hatay İskenderun'da sabah namazı için camiye giderken silahlı saldırıya uğrayan imam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen işleyen ise imamın husumetli olduğu karşı komşusu çıktı.

CAMİ AVLUSUNDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşanan olayda Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıkıp camiye gittiği esnada bir şahsın av tüfeğiyle silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı imam hastanede hayatını kaybetti. İmam Hasan İnci'nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

KATİL KARŞI KOMŞUSU ÇIKTI

İlk belirlemelere göre olayla ilgili bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, imamı öldürenin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu M.A.Ö. olduğu anlaşıldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Sabah namazına giden imama silahlı saldırı! Katil, komşusu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Hatay Cami Hukuk 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

500

Yorumlar (2)

Kemal Demir:

Polis ise giderken veya mesai saatinde trafik kazasi geçirdiğinde şehit oluyor da imam neden şehit olmuyor ikisi de devletin memuru degil mi iki olayda is kazasi degil mi

23
12
yanıtYanıtla
Musab Bal:

Kesinlikle haklısınız. Hatta aynı mantıkla işini gücünü yapmaya gidip kaza geçiren vefat eden herkes şehit sayılmalı. Sonuç itibarıyla polis de askerde para için o işi yapıyor. para için şehit olduysa diğer insanlar da aynı amaçla işe güce gidiyor.

yanıt6
yanıt10
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title