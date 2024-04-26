Sabah namazına giden imama silahlı saldırı! Katil, komşusu çıktı

Hatay İskenderun'da sabah namazı için camiye giderken silahlı saldırıya uğrayan imam ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen işleyen ise imamın husumetli olduğu karşı komşusu çıktı.

CAMİ AVLUSUNDA SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşanan olayda Çamlık Camii'nde görevli 40 yaşındaki imam Hasan İnci, sabah namazını kıldırmak için cami lojmanından çıkıp camiye gittiği esnada bir şahsın av tüfeğiyle silahlı saldırısına uğradı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Cami avlusunda gerçekleşen olayda yaralı imam, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı imam hastanede hayatını kaybetti. İmam Hasan İnci'nin 4 çocuk babası olduğu ve cami lojmanında ailesiyle birlikte yaşadığı öğrenildi.

KATİL KARŞI KOMŞUSU ÇIKTI

İlk belirlemelere göre olayla ilgili bir şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, imamı öldürenin daha önce husumet yaşadığı karşı komşusu M.A.Ö. olduğu anlaşıldı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.