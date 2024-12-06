Işık şefi Mustafa Kap son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin tanınmış ışık şeflerinden Mustafa Kap, geçtiğimiz akşam Hande Yener'in konserinin ardından evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Birçok ünlü isimle çalışan ve sahne şovlarına katkı sağlayan Kap, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

ACI HABERİ EŞİ DUYURDU

Eşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımın içi hayat arkadaşım her şeyim hakkın rahmetine kavuştu" ifadeleriyle acı haberi duyurdu. Kap'ın ani ölümü sanat camiasını yasa boğdu.

Mustafa Kap kariyeri boyunca, Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Melek Mosso, Emel Sayın, Sıla Gençoğlu ve Ceylan Ertem gibi birçok ünlü sanatçıyla çalışmıştı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Mustafa Kap, İhlas Marmara Evleri Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye katılan isimler arasında Aylin Coşkun, Melek Mosso, Bengü ve Hande Yener de yer aldı.

"BEŞ GÜN ÖNCE DOĞUM GÜNÜNDE VEDA ETMİŞİZ, İNANAMIYORUM"

En son kendi sahnesinde görev alan Kap'a Hande Yener şu sözlerle veda etti:

"Dünyanın en pozitif insanı, en tatlı dostu, en iyi aile babası, işinin üstadı, kalplerimizin de en sevilenisin Mustafa Kap. Seninle 5 gün önce doğum gününde bu videoda veda etmişiz, inanamıyorum. Dün gece de sahnede hep birlikteydik. Ve sonra acı haberin geldi, donduk kaldık. Mekanın cennet olsun. Nurlar içinde yat canım benim. Bütün emeklerin için sonsuz teşekkür ediyorum."

Bengü, Ajda Pekkan, Gülben Ergen, Sıla Gençoğlu ve Aylin Coşkun gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Kap'a rahmet diledi.