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İşe kalkmadığı için öz oğlunu öldürdü

3. Sayfa Haberleri

İzmir'de 36 yaşındaki Hasan Hüseyin Kaya ile kendisini işe gitmesi için uyandırmaya gelen babası arasında tartışma çıktı. Gerginlik artında pompalı tüfeğe sarılan 72 yaşındaki baba, öz oğlunu oracıkta öldürdü.

Bayraklı ilçesinde meydana gelen olayda A.M.K. (72), oğlunu işe gitmesi için kaldırmaya gitti. Oğul Hasan Hüseyin Kaya, (36) kendisini uyandırmaya gelen babasıyla tartışmaya başladı. Burada baba ile oğul arasındaki gerginlik artınca baba A.M.K., oğlu Hüseyin Kaya'ya pompalı tüfek ile ateş etti.

İşe kalkmadığı için öz oğlunu öldürdü

OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede öz babası tarafından vurulan Hasan Hüseyin Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

İşe kalkmadığı için öz oğlunu öldürdü

BABA GÖZALTINA ALINDI

Cinayet zanlısı baba polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Hasan Hüseyin Kaya'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı A.M.K., sorgulanmak üzere emniyete götürürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İşe kalkmadığı için öz oğlunu öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Hüseyin Kaya İzmir 3. Sayfa Haberler

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