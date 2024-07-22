İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 21 yaralı

Gaziantep'te 2 işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu servislerden biri savrularak park halindeki tıra çarptı.

Feci kaza, Şehitkamil ilçesi 3.Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda meydana geldi. Orhan D. idaresindeki işçi servisi ile Osman E. kontrolündeki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Osman E.'nin kullandığı işçi servisi savrularak yol kenarında park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı.

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 1'i ağır 21 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.