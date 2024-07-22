Üye Girişi
Haberler

İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 21 yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te 2 işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle servislerden biri savrularak yol kenarında park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 21 işçi yaralandı.

Gaziantep'te 2 işçi servisinin kafa kafaya çarpışması sonucu servislerden biri savrularak park halindeki tıra çarptı.

Feci kaza, Şehitkamil ilçesi 3.Organize Sanayi Bölgesi Kamil Şerbetçi Bulvarı'nda meydana geldi. Orhan D. idaresindeki işçi servisi ile Osman E. kontrolündeki işçi servisi kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın ardından Osman E.'nin kullandığı işçi servisi savrularak yol kenarında park halinde bulunan tırın dorsesine çarptı.

İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 21 yaralı

1 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Feci kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada yaralanan 1'i ağır 21 işçiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İşçi servisleri kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 21 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Gaziantep İnceleme İtfaiye Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
title