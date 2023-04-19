İşçi servisi şarampole uçtu: 3 ölü, 31 yaralı

Eskişehir'de fabrika işçilerini taşıyan otobüs, yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken 31 kişi de yaralandı.

Eskişehir'de İnönü-Bilecik karayolu 7'nci kilometrede meydana gelen kazada, Zafer Bozdemir idaresindeki işçi servisi yoldan çıkarak şarampole devrildi.

3 ÖLÜ, 31 YARALI

Meydana gelen kaza sonucu olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucu ilk belirlemelere göre Özgün Sevim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan 31 kişi ise Eskişehir ve Bozüyük'te bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı.

YOLCULAR, KAMYON FABRİKASINA MESAİYE GİDİYORMUŞ

Kaza yapan servisin içinde bulunan yolcuların, yakınlardaki bir kamyon fabrikasında işçi olduğu ve mesaiye gittikleri öğrenildi. azayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay yerinden ilk görüntüler: