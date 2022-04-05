İşçileri taşıyan midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kocaeli'de organize saniye bölgesinden çıkış yapan tır ile işçileri taşıyan midibüs çarpıştı. Midibüsün yan yattığı kazada 2'si ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı.
Dilovası ilçesinde saat 16.30 sıralarında Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden (GEBKİM) çıkış yapan Gürkan Mut yönetimindeki TIR, işçileri taşıyan Ayhan Yılmaz'ın kullandığı midibüs ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, yan yattı.
2'Sİ AĞIR 25 KİŞİ YARALANDI
İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - 3. Sayfa