İşçileri taşıyan midibüs ile tırın çarpıştığı kazada 2'si ağır 25 kişi yaralandı

Dilovası ilçesinde saat 16.30 sıralarında Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden (GEBKİM) çıkış yapan Gürkan Mut yönetimindeki TIR, işçileri taşıyan Ayhan Yılmaz'ın kullandığı midibüs ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, yan yattı.

2'Sİ AĞIR 25 KİŞİ YARALANDI

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.