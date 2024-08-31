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İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı

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İstanbul'da ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş insanı Lara B., geçtiğimiz yıl sevgilisi İbrahim B.'nin evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Bunun üzerine ünlü iş kadını, İbrahim B.'nin sevgilisinin evine girerek başında bardak kırdığını ve tecavüz ettiğini iddia etti. Olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Lara B'nin yapılan muayenesinde cinsel ilişkiye zorlanma durumunun olmadığı anlaşıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan ve ünlü isimlerin reklam - organizasyon işlerini yapan iş insanı Lara B. (34) geçtiğimiz yıl 6 Mart'ta sevgilisi İbrahim B'nin (31) evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi. Alkol aldıktan sonra tartışmaya başlayan ikili arasındaki gerilim büyüdü ve Lara B. sevgilisinin eşinden ayrılıp kendisiyle evlenmesini istedi. Aldığı olumsuz cevap sonrası deliye dönen kadın içki şişesini sevgilisinin omzuna fırlattı.

"SENİ TECAVÜZLE SUÇLUYORUM"

Sabah'ta yer alan habere göre; Lara B. olayın ardından evi terk eden İbrahim B'ye "Sen beni kandırırsan iftiraya da hazır olursun. Bedel ödeyeceksin. Cezaevine gireceksin. Adli Tıp sonuçlarının gelmesi 4 ay. Evet seni tecavüzle suçluyorum. Hürriyeti alıkoyma ile falan en az 20 yıllık ceza ile bekle ve gör" şeklinde tehdit mesajları gönderdi.

İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı

KADEHLE VURDUĞUNU KABUL ETTİ

Şüpheli İbrahim B. ifadesinde suçlamaları reddederek, Lara B. ile uzun süreli ilişki yaşadıklarını, sevgilisinin evinde bulunduğu gün alkol alıp kavga ettiklerini Lara B.'nin içki şişesiyle omzuna vurduğunu, kendisinin de sinirine hakim olamayarak cam kadehi sevgilisinin başına vurduğunu belirtti.

İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı

MUAYENEDE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Lara B., suçlamaları reddederek ifadesinde sevgilisinin evli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdiğini tartışma sırasında İbrahim B.'nin cam kadeh ile başına vurup cep telefonuyla da sol yanağına vurduğunu, ses kaydını atan kişinin kendisi olduğunu alkollü olduğu için hatırlamadığını iddia etti. Lara B'nin yapılan muayenesinde cinsel ilişkiye zorlanma durumunun olmadığı anlaşıldı. Lara B. şikayetinden 16 gün sonra stres bozukluğuna bağlı ilaç kullandığını yaşadığı duygusal boşluktan dolayı böyle bir müracaatı olduğu gerekçesiyle şikayetini geri çekti.

İş kadınının tecavüz yalanı! Muayenede gerçek ortaya çıktı

7 YIL HAPSİ İSTENDİ

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede şüpheli Lara B. eşinden ayrılmayıp kendisiyle evlenmediği için intikam amaçlı şüpheli İbrahim B.'ye bu şekilde davrandığı kaydedildi. Şüpheli Lara B. için 'silahla yaralamaya teşebbüs' ve iftira suçlarından 7 yıl hapis istemiyle dava açılırken; şüpheli İbrahim B. 'silahla basit yaralama' suçundan 4,5 yıl hapsi istendi. Şüpheliler ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

İstanbul Beşiktaş 3-sayfa Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

ömer:

Kadının En güzel Kozu

25
0
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Erdem Sen:

şeytan..

18
0
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3.DünyaSavaşı:

İstanbul sözleşmesine yürürlükte olsaydı. Kadın kayıtsız şartsız halkı olacaktı.

8
1
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gökhan yıldırım:

nasilda çamur hayatlar...

8
0
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Can Can:

Lütfen sesimizi duyurun ekpss alım olsun biz engelliler atama beliyoruz cimer ve bütun bakanliklara mail atın

0
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