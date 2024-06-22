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İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu

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Samsun'da tanıştığı Emregül A. ile duygusal bir bağ kurarak birlikte Bodrum'a tatile giden Mehmet K.'nın aşk tatilinin sonu kötü bitti. Kadın "Peşimde adamlar var" diyerek korkutulan ve 5 buçuk milyonluk senet imzalattırılan Mehmet K.; kadının, kendisini takip eden araçla bir araya geldiğini görünce kandırıldığını anlayarak polise koştu.

Samsun'da hayatının aşkını bulduğunu zanneden 41 yaşındaki Mehmet K.'nın aşk tatili hüsranla bitti. 53 yaşındaki Emregül A. ile Bodrum'a giden Mehmet K'ya 5 milyon 400 bin liralık senet imzalattırıldı. Mehmet K. emniyetten yardım isterken Emregül A.'ya 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

TANIŞTIKTAN SONRA BİRLİKTELİKLERİNİ SÜRDÜRDÜLER

İş için Samsun'a giden Mehmet K., orada Emregül A. ile tanıştı. Kısa sürede duygusal birliktelik kuran çiftten Mehmet K.'nın İstanbul'a dönmesi sonucu Emregül A. da peşinden İstanbul'a geldi.

TATİL DÖNÜŞÜ SENET TUZAĞI

Bir süre İstanbul'da gezen çift, sonrasında araç kiralayarak Bodrum'a tatile gitti. Aşk tatilinin bitmesiyle 9 Mayıs 2023 günü İstanbul'a dönmek üzere yolan çıkan Mehmet K. ve Emregül A., yolda olduğu sırada olanlar oldu. İddiaya göre Mehmet K., Emregül A.'nın "Bizi bir araba takip ediyor, ben buraya kadar seninle geldim ama bana bir senet imzalamalısın" sözleriyle neye uğradığını şaşırdı.

İSTANBUL'A VARINCA ARAÇTAN İNEREK KAÇTI

Bunun üzerine şoka giren Mehmet K., o anki korkuyla 5 milyon liralık senedi imzalayarak Emregül A.'ya verdi. Daha sonra yola devam ederken kız arkadaşının yeni bir senet daha istemesi üzerine Mehmet K., korktuğu için Emregül A.'ya 400 bin liralık bir sene daha imzaladı. İddiaya göre Osmangazi Köprüsü'nde bir aracın kendisini takip ettiğini görünce iyice gerilen adam, İstanbul'a varınca Ataşehir yakınlarında araçtan inerek kaçtı.

TAKSİYLE TAKİP EDİNCE GERÇEĞİ ANLADI

Ardından merakına yenik düşerek taksiye binen Mehmet K., Emregül A.'nın kullandığı aracı takip etmeye başladı. Ancak bir süre sonra Mehmet K., Emregül A.'nın kendisini takip eden araçla bir araya geldiğini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Kandırıldığını anlayan adam, karakola koşarak araçta kalan eşyalar ve senetlerin alınması için talepte bulundu.

PEK ÇOK SUÇTAN 25 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Sabah'tan Seda Nur Günaydın haberine göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Basavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında arama yapılan araçta müştekiye ait bir kısım eşya ve senetler ele geçirildi. Şüpheli Emregül A. suçlamaları kabul etmezken savcılık, şüphelinin faili meçhul üçüncü kişilerle hareket ederek müştekiyi tehdit edip korkutmak suretiyle dolandırmaya çalıştığını vurguladı.

Şüpheli kadına "Mağdurun senet şekline getirilmiş kağıdı imzalaması suretiyle yağma" ve "Birden fazla kişi tarafından yağma" suçlarından 25 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

Bodrum Samsun Tatil Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

SUNSET null:

zengin iş insanı kendisinden 12 yaş büyük kadın ile tanışıp hemen Bodrum tatili yapıyor. Nasreddin hoca, duysan keşke!

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murat dural:

Bu işten dolayı vergi alınmıyor mu?

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