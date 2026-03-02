İran, Hürmüz Boğazı'nda bir petrol tankerini daha vurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait Athe Nova adlı petrol tankerinin 2 İHA ile vurulduğunu açıkladı.

İran, İsrail ve ABD arasında devam eden çatışmalar devam ederken, Hürmüz Boğazı'nda saldırılar sürüyor. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ABD müttefiklerine ait Athe Nova adlı petrol tankerinin 2 İHA ile vurulduğunu açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Hürmüz Boğazı'ndaki ABD müttefiklerinden biri olan Athe Nova tankeri, 2 insansız hava aracının saldırısı sonucu hala yanıyor" dedi.

Hürmüz Boğazı'ndan dünyadaki petrol ticaretinin yaklaşık beşte biri ve Katar ile Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatı gerçekleştiriliyor. Küresel günlük petrol tüketiminin yaklaşık yüzde 20'si, yani yaklaşık 20 milyon varil Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı