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Yemen'deki İran destekli Husiler, İngiltere'ye ait bir yük gemisini vurdu

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Yemen'deki İran destekli Husiler İngiltere'ye ait bir yük gemisini füzelerle hedef aldı. Saldırı sonucunda gemide hasar meydana geldi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilerin dün Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait bir yük gemisini iki füze ile hedef aldığını ve füzelerden birinin gemiye isabet ettiğini duyurdu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'ndeki saldırılarına devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin dün sabah saatlerinde Kızıldeniz'de İngiltere'ye ait Belize bayraklı MV Rubymar adlı yük gemisini iki füze ile hedef aldığı duyurularak, füzelerden birinin gemiye isabet ettiği aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İngiltere'ye ait bir yük gemisini vurdu

Saldırı sonucu gemide hasar meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Gemi imdat çağrısında bulunmuş ve koalisyona ait bir savaş gemisi başka bir ticari gemiyle birlikte MV Rubymar'ın mürettebatına yardım etmek üzere çağrıya yanıt vermiştir. Mürettebat ticari gemi tarafından yakındaki bir limana nakledilmiştir." denildi.

HUSİLER İKİ ABD GEMİSİNİ HEDEF ALDI

Husiler, ABD'ye ait Sea Champion ve Navis Fortuna adlı ticari gemilere Aden Körfezi'nde saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husiler, saldırıların Filistinlilere destek ve Yemen'e yönelik "ABD-İngiltere saldırganlığına" yanıt olarak yapıldığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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