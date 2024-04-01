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İsrail savaş uçakları, Şam'da İran Büyükelçiliği'nin yanındaki binayı vurdu

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Suriye basınında yer alan haberlerde, İran'ın Suriye Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki binaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlerde, İran'ın başkenti Şam'da bulunan Suriye Büyükelçiliği'nin bitişiğindeki binaya İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı. Haberlerde İran Büyükelçiliği yakınındaki bir binanın hedef alındığı ifade edilerek, Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, Şam'da İran Büyükelçiliği'nin yanındaki binayı vurdu

İRAN BÜYÜKELÇİSİ SALDIRIDAN ETKİLENMEDİ

İran basınında yer alan haberlerde ise, İran Büyükelçisi'nin saldırıdan etkilenmediği ve büyükelçilik binasında hasar meydana gelmediği aktarıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

İsrail ya da İran tarafı saldırıyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, olay yerinden çekilen görüntülerde hedef alınan binanın yerle bir olduğu görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Suriye İsrail İran Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

yüksel kircicek:

4 Ülkeye birden meydan okuyorlar.

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Perwer:

Haber doğruysa İsrail’i tebrik ederim.??

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