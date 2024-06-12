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Şırnaklı tırcıların Irak'ta öldüren kavgası! Defalarca bıçaklayıp kaçtılar

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Irak'a yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Reşit Karatay, aldığı bıçak darbesi ile hayatını kaybetti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi.

Irak'n Zaho kentinde Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Reşit Karatay, hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TARTIŞMANIN ARDINDAN BIÇAKLARA SARILDILAR

Olay, dün öğle saatlerinde Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında meydana geldi. Bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAKLADIKTAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTILAR

Kavgada Reşit Karatay, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Karatay, kurtarılamadı.

TIR ŞOFÖRÜNÜN CENAZESİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi. Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.

CİNAYET ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kalabalık grubun Reşit Karatay'a defalarca bıçak sapladığı görülüyor. Talihsiz adam aldığı darbelerle yere yığılırken saldırganlar ise olay yerinden kaçıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Habur Sınır Kapısı Türkiye Karatay Silopi Otopsi Şırnak Kavga Zaho Irak Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

Yunus Deliorman :

birazda onlar uğraşsın

19
19
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Cihans:

Bizim insanimiz yapar kardes sinir uclarimizda daima elektrik var ne irak tanir ne amerika kotu bir olay artik egitim seviyesini arttirip bu olaylarin s9n bulmasi umut etmwkten baska caremiz yok

14
1
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Turgay Karaderi:

SU TESTiSi SU YOLUNDA KIRILIR DAYI !!!

6
0
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Goethegitme:

Modeller belli suç işlemeden gezmeleri bile suç

3
1
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İSMAİL KILINÇ:

Olayı 3 şekilde değerlendirme,Toplumda sosyal çöküş hat safhada sonuç ÖLEN,gitti ÖLDÜREN,elbette kaçsa bile hem cezası hemde muhtemelen vicdani azap çekecek İLAHİ BOYUTU İSE,adam öldürmenin bazı haklı sebepleri var bunlardan biri değilse vay haline mahşerde .

0
0
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İSKOÇYALI:

Medeniyetin önemini medeniyetin olmadığı yerde yaşayanlara bakarak anlayabilirsiniz.

0
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