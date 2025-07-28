Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde İHA Düşürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) petrol sahasını hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) İHA saldırıları devam ediyor. Yetkililer, Duhok kentindeki Berdereş'te hava savunma sistemlerinin bölgedeki bir petrol sahasını hedef alan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıda can ya da mal kaybı yaşanmadı.

Sabah saatlerinde Erbil kentinde de bir İHA düşürülmüştü. - ERBİL