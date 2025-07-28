Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde İHA Düşürüldü
Irak'ın kuzeyindeki IKBY'de, Duhok kentinde hava savunma sistemleri tarafından bir petrol sahasını hedef alan insansız hava aracı düşürüldü. Saldırıda can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) petrol sahasını hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.
Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) İHA saldırıları devam ediyor. Yetkililer, Duhok kentindeki Berdereş'te hava savunma sistemlerinin bölgedeki bir petrol sahasını hedef alan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Saldırıda can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Sabah saatlerinde Erbil kentinde de bir İHA düşürülmüştü. - ERBİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa