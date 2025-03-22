Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırının altından çete çıktı! Bir de tehditler savurdular

Esentepe Mahallesi'nde bulunan Irak Konsolosluğu'nda akşam saatlerinde motosikletle gelen 2 saldırgan tarafından konsolosluk binasına uzun namlulu silahla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan kimse olmadı. Saldırganlar geldikleri motosikletle kaçtı. Konsolosluğa yapılan bu saldırının altından Daltonlar suç örgütü çıktı.

9 ADET BOŞ KOVAN BULUNDU

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Konsolosluk çevresinde olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Saldırı sonrasında sokak giriş ve çıkışlara kapatılırken, ekiplerin incelemesinde 9 adet boş kovan ele geçirildi. Polis ekipleri konsolosluk ve çevredeki binaların güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

KAYMAKAM: GEÇMİŞ OLSUN

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Irak devletinin yanındayız" dedi.

"PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİLER"

Konsolosluk yakınındaki durakta taksicilik yapan İlhan Dilber ise, "Taksi durağında otururken, silah sesleri duyduk. Sesleri duyunca dışarı çıktık. Konsolosluğun orada olay olduğunu fark ettik. Oraya gittiğimizde saldırganlar kaçmıştı. Peş peşe ateş ettiler, bir şarjör boşaltılmış gibi geldi bana" dedi.

DIŞİŞLERİ SÖZCÜSÜ KEÇELİ: MOTOSİKLETLİ ŞAHISLAR TARAFINDAN IRAK'IN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞUNA SİLAHLA ATEŞ AÇILMIŞTIR

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır. Gerekli soruşturma güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle yürütülmekte ve kimlik tespiti çalışması yapılmaktadır. Sorumlular adalet karşısına çıkarılacaktır. Iraklı yetkililerle sürekli temas halindeyiz. Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlem alınmıştır. Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

TİMOCAN'IN YAKALANMASINA MİSİLLEME

Çetenin saldırıyı geçen günlerde MİT tarafından Irak'ta yakalanan çete yöneticilerinden Ahmet Mustafa Timo'nun yakalanmasına misilleme olarak yaptığı tespit edildi.

SALDIRININ ARDINDAN TEHDİTLER SAVURDULAR

Çete üyelerinden Baran Yıkılmaz sosyal medya hesabından "Hakkında kırmızı bülten kararı olmadan, kanunsuz bir şekilde ve yargılamadan para karşılığı MİT güçlerine kardeşimizi satan namussuz Irak hükümeti ve diğer namussuz emniyet birimleri bilsin ki; bu saatten sonra bu ateşe artık kimse su dökemeyecek. Bizim birbirimiz için nelerden vazgeçtiğimizi herkes öğrenecek" diye tehditler savurdu.