Çalınan iPhone'lar için yeni dolandırıcılık yöntemi: Apple'dan gelmiş gibi mesaj atıp telefonu ele geçiriyorlar

İstanbul'da telefonu çalınan mimar, hırsızların Apple'dan geliyormuş gibi sahte mesajlar göndererek iCloud bilgilerini çaldığını ve telefonların kontrolünü ele geçirdiğini anlattı.

İstanbul'da seyahati sırasında iPhone marka telefonu çalınan genç mimar, hırsızların, çalınan telefonların sahiplerine Apple'dan gönderilmiş izlenimi veren sahte mesajlar gönderdiğini, mesajdaki bağlantıya tıklayıp iCloud bilgilerini giren kullanıcıların telefonlarının kontrolünü kaybettiğini söyledi. Yaşadığı olayın ardından genç kadın, sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Mimar İncilay Tuyğun (37), yaklaşık bir ay önce yaptığı İstanbul seyahati sırasında iPhone marka telefonunun çalındığını belirterek yaşadığı süreci anlattı. Telefonun çalınmasının ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişinin ailesine ulaştığını ifade eden Tuyğun, dolandırıcıların kullanıcıları kandırmak için profesyonel yöntemler kullandığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuyğun, "1 ay önce İstanbul seyahatimde Apple telefonum çalındı. Telefonlarımızda acil durumlarda ulaşılabilmesi için tıbbi kişi atamaları bulunuyor. Telefonun çalınmasının ardından kendisini telefoncu olarak tanıtan bir kişi aileme ulaştı. Bize yardımcı olacağını söyleyerek çeşitli yönlendirmelerde bulundu" dedi.

Dolandırıcıların gönderdiği bağlantının Apple'ın resmi sayfası izlenimi verdiğini belirten Tuyğun, "Gönderdiği bir link üzerinden yardım etmeye çalıştı. Benim başka bir Apple cihazım olduğu için o cihaz üzerinden telefonu kilitledik. Ancak telefoncu olduğunu söyleyen kişinin gönderdiği linkte Apple'ın kendi sayfası açılıyor gibi görünüyor. Açılan sayfaya bilgiler girildiği anda telefonun kontrolü dolandırıcıların eline geçiyor" ifadelerini kullandı.

Kendisinin bu tuzağa düşmediğini ancak çok sayıda kişinin mağdur olduğunu söyleyen Tuyğun, "Biz bu tuzağa düşmedik ancak bu yöntemle mağdur olan çok sayıda kişi var. Sosyal medyada bu konuda bir video hazırladık. O linke tıklayıp iCloud şifresini girerek telefonunu kaybeden ve mağdur olan birçok kişi bulunuyor" diye konuştu.

Dolandırıcılık ağının farklı şehirlerde faaliyet gösterdiğine yönelik bilgiler aldıklarını aktaran Tuyğun, "Bu çetenin İstanbul, Adana, Aksaray ve Bursa'da faaliyet gösterdiği belirtiliyor. Bu durumun önüne geçilmesini istiyoruz. Telefon çalındıktan sonra sizi arayıp kendilerini telefoncu olarak tanıtıyorlar ve bir link gönderiyorlar. O linke tıklayıp iCloud şifresini girdiğiniz anda telefonun kontrolü onların eline geçiyor. Daha sonra telefonu sıfırlayarak başka bir kişiye satıyorlar" şeklinde konuştu.

Dolandırıcıların kullandıkları yöntemleri sürekli güncellediğini vurgulayan Tuyğun, "Sosyal medyada hazırladığımız videoda bu numaraları da paylaştık. Mesajlar, Apple ve Microsoft'tan geliyormuş gibi görünüyor. Daha önce kullanılan numaralar vardı, ancak yöntemlerini ve kullandıkları numaraları da güncellemişler" dedi.

Yaşadığı mağduriyetin ardından yetkililere başvurarak şikayetçi olan genç mimar, benzer durumlarla karşılaşabilecek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle telefonun bulunması veya kilidinin kaldırılması vaadiyle gönderilen bağlantılara karşı temkinli olunması çağrısında bulundu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
